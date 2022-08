Il Play Store accoglie una nuova app made by Google, si tratta di Online Insights Study, un’applicazione per consentire agli “utenti registrati di partecipare a ricerche di mercato”.

Online Insights Study ricompenserà gli utenti per la partecipazione alle ricerche di mercato

Online Insights Study è la nuova applicazione di Big G lanciata sul Play Store, si tratta di un progetto di ricerca condotto dalla stessa azienda che dichiara:

Se scegli di partecipare, Google raccoglierà informazioni autorizzate sugli annunci che vedi e sui siti che visiti per sviluppare soluzioni di misurazione che mirano a migliorare il futuro della pubblicità online mettendo al primo posto la privacy degli utenti.

Stando alla descrizione sembra un’iniziativa della divisione pubblicitaria dell’azienda, il cui scopo sarebbe adattarsi alla graduale eliminazione dei cookie di terze parti in Chrome.

L’applicazione è al momento disponibile solo oltre oceano e per iscriversi è necessario un codice di invito univoco, reperibile su un volantino stampato (non è chiaro dunque come si possa entrarne in possesso); una volta registrati il programma prevede un sistema di ricompense per i partecipanti:

è possibile guadagnare punti che possono essere convertiti in buoni regalo del valore di 10 dollari al mese o 130 dollari all’anno con bonus.

è disponibile un premio bonus in punti all’iscrizione

Google ci tiene a sottolineare che “non utilizzerà le informazioni raccolte per questo studio per segnalare campagne pubblicitarie agli inserzionisti o offrirti annunci personalizzati”, inoltre nella pagina iniziale del servizio è possibile attivare o disattivare la raccolta di dati, nonché decidere su quali dispositivi attivare la partecipazione; in ultimo l’accesso con l’account Google è a discrezione dell’utente.

Staremo a vedere se e quando Google estenderà la possibilità di utilizzare la nuova app Online Insights Study anche in altri paesi (Italia compresa), ad ogni modo anche se al momento non potete iscrivervi, vi lasciamo comunque per completezza il badge per il Play Store.

