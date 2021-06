Il rapporto tra Google Chrome e i cookie di terze parti è destinato ad interrompersi: di questo il colosso di Mountain View ci aveva già informati illo tempore, ma adesso sappiamo anche che l’addio dovrebbe consumarsi entro il 2023.

Già nel 2020 Google aveva annunciato di voler rendere i cookie di terze parti obsoleti e superati, rimpiazzandoli con il progetto Privacy Sandbox. Questo importante cambiamento era tornato a fare notizia qualche mese fa, attirando ancora una volta su Big G le attenzioni dell’Antitrust statunitense.

Adesso Google ha fornito un nuovo aggiornamento sulla questione, sottolineando che il superamento dei cookie di terze parti andrà posto in essere in maniera corretta e che ci vorrà del tempo per implementare la novità in tutto l’ecosistema. Per fortuna, il colosso di Mountain View non è rimasto sul vago, ma ha fornito anche una timeline ben precisa.

In qualità di “biggest browser vendor“, Google sa perfettamente di doversi muovere con le dovute cautele, in maniera tale da consentire una discussione pubblica e aperta sulle soluzioni più giuste e da concedere tempo ai publisher e all’industria pubblicitaria di metabolizzare la migrazione. Ecco la posizione ufficiale:

«This is important to avoid jeopardizing the business models of many web publishers which support freely available content. And by providing privacy-preserving technology, we as an industry can help ensure that cookies are not replaced with alternative forms of individual tracking, and discourage the rise of covert approaches like fingerprinting».