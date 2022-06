Dopo l’apparizione di qualche giorno fa per il mercato sudamericano, Motorola Moto G62 5G e Motorola Moto G42 sono ufficiali anche in Italia. I due nuovi smartphone Android di fascia media sono pensati per l’intrattenimento grazie ai display MaxVision, all’esperienza sonora del Dolby Atmos e alle funzionalità avanzate della fotocamera, il tutto condito da generose batterie da 5000 mAh.

Motorola Moto G62 5G e Motorola Moto G42 arrivano in Italia: specifiche e funzionalità

Motorola Moto G62 5G

Iniziamo da Motorola Moto G62 5G, che si distingue soprattutto per la presenza della connettività di quinta generazione (con SoC Qualcomm Snapdragon 480+) e per il display IPS MaxVision da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+. Quest’ultimo offre un refresh rate fino a 120 Hz, per visualizzare i contenuti in modo fluido, e un aspect ratio di 20:9 pensato per facilitare la lettura e la navigazione.

Il chipset di casa Qualcomm vede un processore octa core e la GPU Adreno 619: al suo fianco 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna, con possibilità di espansione con microSD fino a 1 TB. Grazie agli altoparlanti stereo e all’audio spaziale Dolby Atmos, è possibile immergersi completamente nell’intrattenimento e godersi film, musica e non solo.

Il comparto fotografico del nuovo smartphone Motorola offre un sensore principale da 50 MP per scatti anche in condizioni difficili, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP per le foto a campo allargato e da uno Macro Vision da 2 MP per gli scatti ravvicinati e i ritratti. La registrazione video può essere effettuata contemporaneamente con le fotocamere posteriori e anteriore (da 16 MP e con Face Beauty Video integrato) grazie alla funzione Dual Capture.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G62 5G:

schermo IPS 20:9 MaxVision da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e 120 Hz

20:9 MaxVision da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 480+ octa core con GPU Adreno 619

octa core con GPU Adreno 619 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microrSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.8), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore Macro Vision da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP (con apertura f/2.45)

connettività 5G, 4G VoLTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, sensore per le impronte digitali laterale

certificazione IP52 contro gli spruzzi

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 15 W

Android 12 con My UX

dimensioni: 161,83 x 73,96 x 8,59 mm, peso di 184 g

Motorola Moto G42

Motorola Moto G42 ha il display AMOLED da 6,4 pollici tra i suoi punti di forza, che offre una risoluzione Full-HD+ (409 ppi) e un refresh rate standard di 60 Hz. Lo smartphone mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile anche in questo caso fino a 1 TB tramite microSD). Grazie all’efficienza energetica del chipset e alla generosa batteria da 5000 mAh (con ricarica TurboPower), non sarà certamente un problema arrivare a sera senza preoccupazioni.

A livello fotografico troviamo anche su Moto G42 una tripla fotocamera posteriore e una singola anteriore (da 16 MP): il sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel assicura scatti nitidi e vivaci anche nelle condizioni di luce difficili, mentre l’obiettivo grandangolare si spinge fino a 118° e permette di inserire nell’inquadratura un numero di pixel 4 volte superiore rispetto a quello standard da 78°; in loro compagnia la fotocamera Macro Vision per gli scatti a 3 cm di distanza. Il sensore di profondità opera con la fotocamera principale per sfocare automaticamente lo sfondo e ottenere ritratti, e per le foto notturne interviene la modalità Visione Notturna (disponibile anche per i selfie).

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G42:

schermo AMOLED 20:9 MaxVision da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 60 Hz

20:9 MaxVision da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 60 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

con GPU Adreno 610 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (apertura f/1.8), sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore Macro Vision da 2 MP

fotocamera frontale da 16 MP (con apertura f/2.45)

connettività dual 4G VoLTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, sensore d’impronte digitali laterale

certificazione IP52 contro gli spruzzi

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W

Android 12 con My UX

dimensioni: 160,61 x 73,47 x 8,26 mm, peso di 174,5 g

Entrambi i nuovi smartphone della casa alata arrivano sul mercato con Android 12, l’interfaccia My UX e le sue molteplici possibilità di personalizzazione. Il sistema operativo integra la Privacy Dashboard per tenere sotto controllo i permessi, i Gesti per rendere più immediate le interazioni quotidiane e Moto Gametime, una funzione che permette di aumentare il coinvolgimento nei giochi bloccando le interruzioni e non solo.

Prezzi e uscita di Motorola Moto G62 5G e Moto G42

Motorola Moto G62 5G sarà disponibile nelle prossime settimane nelle colorazioni Midnight Gray e Frosted Blue al prezzo consigliato di 299,90 euro per la variante 4-128 GB. Motorola Moto G42 sarà anch’esso disponibile nelle prossime settimane, ma al prezzo consigliato di 259,90 euro per la variante 4-128 GB: in questo caso le colorazioni tra cui scegliere sono Atlantic Green e Metallic Rosé. Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.

