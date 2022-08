A inizio mese vi abbiamo riportato la notizia della presentazione, da parte di OnePlus, della nuova OxygenOS 13 alla comunità di appassionati; ora l’azienda è pronta ad avviare un programma di beta test per i dispositivi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

OnePlus avvia il beta testing di OxygenOS 13 in India

Attraverso un post sul blog ufficiale l’azienda comunica l’avvio del programma di beta test di OxygenOS 13 per gli smartphone OnePlus 8 e 8 Pro; l’annuncio ha lo scopo di reclutare 200 utenti intenzionati a far parte del programma e, per i più meritevoli, sono anche previste ricompense non meglio specificate.

Per poter partecipare l’azienda sottolinea i seguenti requisiti:

essere in possesso e utilizzare una variante indiana di OnePlus 8 o 8 Pro

essere un membro attivo della community OnePlus

essere disposto a firmare, dopo aver ricevuto l’email di invito, un accordo di non divulgazione (NDA)

essere disposto a segnalare regolarmente problemi o suggerimenti al team di OnePlus tramite il gruppo Telegram dedicato

accettare i rischi derivanti dall’installazione di una versione software non stabile (bug e instabilità varie)

accettare l’eventuale necessità di installare il pacchetto contenente la versione beta attraverso un’installazione pulita (che causa la cancellazione totale dei dati presenti sul dispositivo)

Il colosso specifica inoltre di aver modificato il canonico programma CBT (Closed Beta Test), quello in partenza avrà una durata ridotta rispetto ai precedenti (quindi verranno rilasciate poche build), con lo scopo di perfezionare quanto prima il software per poterlo rilasciare in versione stabile agli utenti.

Insomma l’azienda sembra intenzionata a rilasciare il prima possibile la nuova versione della sua interfaccia grafica OxygenOS 13 a quanti più utenti possibile, sul maggior numero di dispositivi possibile.

