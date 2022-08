Dopo averla presentata in anteprima durante l’evento di presentazione del nuovo OnePlus 10T 5G, con la promessa che il OnePlus 10 Pro sarebbe stato il primo smartphone della casa a riceverla in beta, ecco che la OxygenOS 13 basata su Android 13 diventa realtà, proprio sullo smartphone top di gamma 2022 del produttore cinese OnePlus.

OnePlus 10 Pro, infatti, ha oggi ricevuto la prima beta della OxygenOS 13 che porta con sé il nuovo linguaggio di design per applicarlo ad Android 13, prossima release del sistema operativo del robottino verde.

OnePlus 10 Pro riceve la beta 1 della OxygenOS 13

Come anticipato in apertura, il preannunciato programma beta della OxygenOS 13 basata su Android 13 si apre oggi ed è proprio OnePlus 10 Pro, come promesso dal produttore cinese, il primo smartphone a ricevere, seppur in fase primordiale del suo sviluppo, la nuova interfaccia personalizzata di OnePlus (versione OxygenOS 13 OBT1).

Con la OxygenOS 13 debutta il nuovo linguaggio di design ispirato ai flussi dell’acqua che sembra, tuttavia, andare a riprendere fedelmente la prossima ColorOS 13 di OPPO, ancora non svelata ufficialmente, confermando di fatto che OnePlus continui ad avere una marcata dipendenza dalla casa madre OPPO.

Pseudo-polemiche a parte, OnePlus 10 Pro è l’unico dispositivo sul quale è attualmente disponibile la prima build della nuova interfaccia proprietaria basata su Android 13 e altri dispositivi potrebbero essere inseriti all’interno del programma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: la stessa OnePlus, infatti, ha confermato che saranno una dozzina di smartphone a ricevere questo importante aggiornamento software.

Basandoci, infine, sulle tempistiche seguite nel recente passato da OnePlus, la versione stabile della nuova OxygenOS 13 dovrebbe essere rilasciata entro la fine del 2022, sperando che, a differenza della OxygenOS 12, non sia zeppa di bug e svariate problematiche.

Changelog completo

Già con la beta 1 della OxygenOS 13 di Android 13, OnePlus introduce sul proprio smartphone di punta, OnePlus 10 Pro, una lunga serie di novità, a partire dal rinnovato design e proseguendo con ottimizzazioni generali, nuove possibilità di personalizzazione, senza dimenticare tutti gli aspetti legati al benessere digitale e alla sicurezza e privacy degli utenti.

Di seguito, riportiamo il changelog completo condiviso dalla stessa OnePlus che fa riferimento alla build OxygenOS 13 OBT1 appena rilasciata:

Design Upgrades to Quantum Animation Engine 4.0, with a new behavior recognition feature, which recognizes complex gestures and provides optimized interactions.

Applies real-world physical motions to animations to make them look more natural and intuitive.

Optimizes fonts for better readability.

Enriches and optimizes illustrations for features by incorporating multicultural and inclusive elements. Efficiency Adds large folders to the Home screen. You can now open an app in an enlarged folder with just one tap and turn pages in the folder with a swipe.

Adds media playback control, and optimizes the Quick Settings experience.

Adds more markup tools for screenshot editing.

Optimizes Shelf. Swiping down on the Home screen will bring up the Shelf by default. Seamless interconnection Optimizes earphone connectivity to deliver a more seamless experience. Personalization Optimizes Bitmoji to offer more Always-On Display animations.

Optimizes Insight Always-On Display, with more personalized Always-On Display settings available.

Optimizes Canvas Always-On Display, with more drawing tools and line colors available. Security & Privacy Adds an automatic pixelation feature for chat screenshots. The system can identify and automatically pixelate profile pictures and display names in a chat screenshot to protect your privacy.

Adds regular clearing of clipboard data for privacy protection.

Optimizes Private Safe. The Advanced Encryption Standard (AES) is used to encrypt all files for enhanced security of private files. Health & Digital wellbeing Adds Kid Space, providing screen time limit, ambient light reminders, and eye-protecting display features. Performance optimization Optimizes Dolby Sound effects with enhanced spatial sound field perception and more accurate sound sourcing. Gaming experience Upgrades to HyperBoost GPA 4.0 to stabilize the frame rate and balance the performance and power consumption in key scenarios.

Bug noti

Questa beta 1 della OxygenOS 13, tuttavia, non è esente da bug ma, al contrario, ne presenta alcuni piuttosto gravi, come il blocco casuale dello smartphone durante la registrazione di video, il mancato salvataggio degli scatti effettuati con zoom pari al 3,3x, problematiche legati a difetti di visualizzazione e altre problematiche. Di seguito riportiamo l’elenco completo:

There is no response when clicking Capture Log after switching Multiple users/System Cloner/Languages. (You need to switch Multiple users/System Cloner/Languages first before capturing the log in the feedback tool).

A dot will display abnormally when pairing Bluetooth.

The photos might be blurred when taking multiple pictures of people with Ultra Dark mode and zoom out at the same time.

The screen will freeze when taking videos in specific scenarios.

The pictures might not be saved when taking photos of people by zooming out 3.3x.

There will be a black screen when the camera freezes.

The videos might show in green when shot in FILM mode.

The pictures might be black when taking photos in the dark with Night Mode.

Come provare la OxygenOS 13 beta 1 su OnePlus 10 Pro

La stessa OnePlus afferma che per installare la beta 1 della OxygenOS 13 su OnePlus 10 Pro è necessario che lo smartphone esegua la versione software OxygenOS 12 vA.15.

Di base, una volta che è stata appurata la presenza della versione software richiesta come requisito fondamentale per potere aderire al programma beta, sarà necessario abilitare la modalità sviluppatore nel dispositivo e seguire i seguenti passaggi:

Scaricare l’ultima versione della ROM disponibile. Copiare il pacchetto nella memoria interna dello smartphone. Entrare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, toccare l’icona in alto a destra, selezionare “Aggiornamento locale”, individuare il file corretto e attendere il completamento dell’installazione.

Per maggiori informazioni, per la guida completa su come procedere e per scaricare i pacchetti di installazione, vi rimandiamo al post ufficiale relativo alla beta 1 della OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro, direttamente sul portale della Community di OnePlus.

Gli utenti europei dovranno pazientare un po’ di più

Ad un aggiornamento di questa portata, specie nella sua prima versione in anteprima, corrispondono per forza di cose un corposo changelog e un altrettanto corposo insieme di bug, anche gravi, come è possibile vedere dalle sezioni dedicate proprio a questi aspetti.

Cose belle e brutte a parte, gli utenti europei in possesso di un OnePlus 10 Pro rimarranno delusi nello scoprire che, come prassi dell’ultimo periodo nel panorama OnePlus, la nuova build è stata resa disponibile per i dispositivi nord-americani e indiani ma non per quelli europei.

OnePlus ha affermato, al termine del post dedicato sul forum ufficiale, che la beta 1 della OxygenOS 13 basata su Android 13 arriverà in un “prossimo futuro” anche sui dispositivi degli utenti europei.

