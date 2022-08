In questi giorni abbiamo assistito alla presentazione di diversi nuovi smartphone, da Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 a Xiaomi MIX Fold 2, a Redmi K50 Ultra; ma l’attenzione degli appassionati del robottino verde è rivolta ai futuri smartphone di Google della serie Pixel 7.

Big G è stato particolarmente parco finora a livello di informazioni, giusto un accenno in occasione del Google I/O e nulla più. Ora però potrebbe aver nascosto un indizio sulla data di presentazione.

Google dà un piccolo indizio,forse sul lancio di Pixel 7, ma non è molto chiaro

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, la commercializzazione (e relativa presentazione) di Pixel 7 e Pixel 7 Pro è attesa per il mese di ottobre, i preordini dovrebbero prendere il via il 6 ottobre, mentre la commercializzazione il 13 dello stesso mese.

Qualche giorno fa Big G ha attirato l’attenzione con un post su Twitter, nel quale compaiono Pixel 3, Pixel 6 e il primo Pixel in una sorta di equazione matematica.

We hear there are some math wizards on #TeamPixel 👀✨ Hint: Check your calendar. pic.twitter.com/Z1BE9YLMW6 — Made By Google (@madebygoogle) August 9, 2022

Andando a risolvere l’operazione otteniamo (3 x 6) – ((3 : (⅓)) x 1) = 9

Non è chiaro cosa dovrebbe rappresentare la soluzione, ovvero il numero 9, ma se fosse un indizio della data di presentazione? Forse Google ha intenzione di anticipare i tempi, presentando la gamma Pixel 7 nel mese di settembre (il nono mese dell’anno), per poi procedere ai preordini e alla commercializzazione a inizio ottobre? O forse, dando per appurato il mese di ottobre, il numero 9 potrebbe riferirsi al giorno, che potrebbe sostituire il 6 delle precedenti indiscrezioni.

Impossibile dirlo al momento, d’altronde si sa, Google è solito divertirsi con indizi criptici, non ci resta che attendere pazientemente e sperare in qualche informazione in più.

