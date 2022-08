Dalla Cina arriva una nuova interessante indiscrezione relativa a due dispositivi che Google dovrebbe lanciare sul mercato nei prossimi mesi: stiamo parlando di Google Pixel Notepad e Google Pixel 7 Ultra.

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, la Foxconn avrebbe già dato il via alla produzione di Google Pixel Notepad (o Fold), il primo dispositivo pieghevole del colosso di Mountain View, rispettando così le previsioni dei mesi scorsi.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, il nuovo device del colosso statunitense dovrebbe essere animato da un processore Google Tensor e dovrebbe poter contare su un display interno da 5,85 pollici, con un design che ricorderebbe più quello di OPPO Find N (e non quello di Samsung Galaxy Z Fold4) e un comparto fotografico simile a quello di Google Pixel 5 (con un sensore primario da 12,2 megapixel e uno ultra grandangolare da 16 megapixel).

Cosa sappiamo al momento di Google Pixel 7 Ultra

L’altro smartphone in fase di realizzazione negli stabilimenti della Foxconn sarebbe un nuovo modello top di gamma del colosso di Mountain View, ossia Google Pixel 7 Ultra.

Tra le sue caratteristiche vi sarebbero un display con risoluzione 2K, un processore Google Tensor di seconda generazione, una scocca in ceramica e un comparto fotografico di alto livello, con un sensore primario Sony IMX787 e un teleobiettivo Samsung ISOCELL GN1 da 50 megapixel.

Ricordiamo che nei prossimi mesi è atteso il lancio ufficiale di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro mentre di Google Pixel 7 Ultra al momento sappiamo molto poco e non è chiaro se il suo arrivo sul mercato sia in programma per la parte finale del 2022 o per il prossimo anno.

Probabilmente nel giro di qualche settimana emergeranno nuovi dettagli sui prossimi smartphone del colosso di Mountain View. Basta avere un po’ di pazienza.

* * * Nell’immagine Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

