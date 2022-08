Su AppGallery tutte le app necessarie per seguire il calcio dal proprio Huawei

Il massimo campionato di calcio nazionale, la Serie A TIM, prenderà il via il prossimo fine settimana — ma le prime partite ufficiali si sono già disputate con la Coppa Italia Frecciarossa — e Huawei ha pensato bene di ricordare l’ampia disponibilità di applicazioni calcistiche sul proprio store AppGallery, che aiuteranno gli utenti appassionati a non perdersi neppure un minuto dei match più avvincenti, a rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie e a mettersi in competizione con l’amato gioco del Fantacalcio. Inoltre, per premiare la passione dei tifosi, Huawei ha deciso di mettere in palio dei premi per quanti scaricheranno le applicazioni in discorso a partire dal prossimo 23 agosto.

Il calcio su Huawei: AppGallery risponde presente

La stagione calcistica 2022 — come gli appassionati dello sport più seguito d’Italia sanno benissimo — sarà contraddistinta da ritmi decisamente insoliti, con un inizio in piena estate, un’interruzione nel mezzo per il Campionato mondiale di calcio 2022 in Qatar (al quale, purtroppo, la nazionale italiana di calcio non prenderà parte) e una successiva ripresa. Visto l’inizio anticipato, molti appassionati potrebbero trovarsi impossibilitati a seguire dal vivo o anche da casa la propria squadra del cuore — e quella virtuale del Fantacalcio —, ma ad accorciare le distanze ci pensa la tecnologia, in questo caso Huawei.

Calcio in diretta e non solo

Sullo store AppGallery, infatti, sono presenti tutte le principali applicazioni per seguire in diretta le partite, le interviste e altri contenuti e per gustarsi successivamente i momenti salienti. L’elenco comprende:

DAZN, il servizio di streaming che detiene l’esclusiva sulla maggior parte delle partite di Serie A TIM e che ha da poco raggiunto un nuovo accordo con Sky.

SkyGo, l’applicazione di Sky per seguire in mobilità gli eventi sportivi trasmessi dall’emittente fondata da Rupert Murdoch.

NOW, l’applicazione mobile del servizio di streaming di Sky, che offre una maggiore flessibilità rispetto all’abbonamento tradizionale.

RaiPlay e Mediaset Infinity, di cui vi abbiamo parlato in una guida dedicata su come vedere i canali Rai e Mediaset in streaming su smartphone e non solo.

TuttoCampo, l’app che si occupa del calcio dilettantistico, con risultati in tempo reale, classifiche e notizie su tutti i campionati nazionali, inclusi Serie A, calcio femminile e calcio a 5.

Fantacalcio e squadre del cuore

Il Fantacalcio è un gioco molto amato dagli appassionati di calcio in Italia, per questo motivo su AppGallery sono presenti anche app utili in tal senso, sia prima che a campionato in corso. Tra i nomi di app più rilevanti si segnalano:

Leghe Fantacalcio , l’app originale di Fantacalcio italiano e la più completa, sia per le Leghe private che per ricevere aggiornamenti in tempo reale su classifiche, calendari e altro.

, l’app originale di Fantacalcio italiano e la più completa, sia per le Leghe private che per ricevere aggiornamenti in tempo reale su classifiche, calendari e altro. Fantacalcio la guida per l’asta

Calciomercato.com

TuttoMercatoWeb

Per tutti quegli utenti che non si accontentino di notizie generiche, ma che anzi vogliano seguire in maniera più specifica le vicende della propria squadra del cuore, lo store di app di Huawei offre delle valide soluzioni, tra le quali figurano anche (ma non solo):

Tutto Juve

Milan News

L’Interista

Firenze Viola

Torino Granata.

Huawei premia gli appassionati di calcio

Huawei ha deciso di festeggiare l’inizio della nuova stagione calcistica con una promozione dedicata: tutti gli utenti che a partire dal 23 agosto scaricheranno da AppGallery una delle tante app dedicate al mondo del calcio, avranno la possibilità di accedere a sconti e promo riservate.

Più precisamente, quanti effettueranno il download dell’app Leghe Fantacalcio, potranno fare richiesta di uno sconto del 30% sull’abbonamento Premium dell’app. Il download di una delle app suggerite nella home di AppGallery permetterà poi di partecipare ad un minigioco con in palio premi come un anno di abbonamento gratis alla versione PREMIUM dell’App Leghe Fantacalcio, il Pallone FIGC Ufficiale Italia e la Maglia Ufficiale della nazionale italiana.