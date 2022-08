Le reazioni con emoji ai messaggi lanciate all’inizio dell’anno sono state molto apprezzate dagli utenti di Telegram, tuttavia le emoji animate sono utilizzabili solo come messaggio unico. Secondo quanto individuato nell’ultima beta di Telegram, questo limite sembra destinato a essere eliminato.

La beta di Telegram consente agli utenti di inviare interi messaggi di adesivi

Secondo un rapporto di Android Police la versione 8.9.0 beta di Telegram offre la possibilità di inviare più adesivi come risposta, con la possibilità di selezionarle da più pacchetti e aggiungere anche del testo.

A quanto pare sembra non esserci alcun limite al numero di adesivi che possono essere allegati a un messaggio, tuttavia questa novità è stata individuata da un utente abbonato a Telegram Premium, quindi potrebbe essere una funzionalità in arrivo solo per gli utenti paganti.

D’altronde la versione gratuita di Telegram attualmente offre solo 17 emoji per le reazioni, mentre tutte le altre richiedono la versione Premium.

Su questo fronte WhatsApp ha recentemente superato Telegram, consentendo agli utenti di utilizzare il suo intero set di emoji come risposte ai messaggi.

