Due nuovi smartphone Android, che con ogni probabilità saranno in competizione praticamente diretta una volta lanciati, sono i protagonisti delle indiscrezioni di oggi: da una parte, sono arrivate nuove conferme sulla dotazione tecnica praticamente completa di Xiaomi 12T; dall’altra, sono trapelate delle immagini di ottima qualità di Motorola Edge 2022. In entrambi i casi le informazioni arrivano da fonti solitamente molto affidabili, per questo motivo è piuttosto probabile che i due smartphone saranno effettivamente così.

La (probabile) scheda tecnica completa di Xiaomi 12T

Nonostante la serie di punta di Xiaomi per il 2022 sia composta già da numerosi modelli — Xiaomi 12 e 12X nel segmento dei top “economici” e compatti e Xiaomi 12 Pro in quello premium e più recentemente il trio degli Xiaomi 12S —, sappiamo già da tempo che il produttore cinese sta preparando anche dei modelli “12T”, che dovrebbero approdare sul mercato tra il mese di settembre e quello di ottobre.

Se di Xiaomi 12T Pro si era parlato poco meno di un mese fa, le indiscrezioni più recenti sul conto del modello base, Xiaomi 12T, risalgono a soli due giorni addietro e adesso sono arrivate nuove conferme per bocca del noto leaker Yogesh Brar. Su Twitter, l’informatore ha condiviso la presunta scheda tecnica completa dello smartphone, dalla quale si apprende che Xiaomi 12T dovrebbe offrire:

display da 6,7 pollici con pannello OLED a risoluzione 1,5K, refresh rate di 120 Hz e supporto HDR10+

SoC MediaTek Dimensity 8100

fotocamera posteriore tripla con principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 20 MP

8/12 GB di RAM

128/256 GB di memoria interna

MIUI 13 con base Android 12

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 67 W

sensore di impronte digitali sotto al display

speaker stereo.

Le certezze su questi dati, è bene sottolinearlo in modo chiaro, sono ancora molto poche, tant’è che lo stesso leaker le bolla come rumor. Insomma, saranno necessarie ulteriori conferme, che fino alla presentazione dello smartphone difficilmente mancheranno.

A quanto detto, si può comunque aggiungere che Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro dovrebbero essere i modelli destinati all’India e ai mercati internazionali, mentre in Cina dovrebbero essere proposti sotto le insegne di Redmi con i nomi Redmi K50s e Redmi K50s Pro.

Motorola Edge 2022 in nuovi render, lancio in vista?

Motorola si sta predisponendo a lanciare dei nuovi modelli sui mercati internazionali, con la serie Edge che ancora una volta sarà al centro della scena: tra i nuovi arrivi, ci sarà quello di Motorola Edge 2022.

Di questo modello si era parlato già lo scorso mese di giugno, quando l’informatore OnLeaks aveva collaborato con 91mobiles nel mostrarne i primi render CAD. Lo stesso leak era stato impiegato anche per rivelare le specifiche principali del dispositivo, dal display P-OLED al nuovo SoC MediaTek Dimensity, passando per la generosa batteria e per la tripla fotocamera posteriore da 50 MP.

Anche alla fonte di queste nuove informazioni figura il nome di OnLeaks, che però questa volta ha unito le forze con Pricebaba per condividere i primi render stampa dall’aria ufficiale di Motorola Edge 2022.

Come potete vedere dalle immagini della galleria seguente, Motorola Edge 2022 non dovrebbe discostarsi molto dal design della serie Motorola Edge 30 (a questi link trovate le nostre recensioni di Motorola Edge 30 e Motorola Edge 30 Pro). Superiormente si nota un microfono, mentre il lato inferiore accoglie slot per la SIM, porta USB-C, un altro microfono e la griglia dello speaker di sistema; il lato sinistro del dispositivo è pulito, mentre su quello destro sono presenti i tasti di accensione e per la regolazione del volume. Il retro è dominato dall’isola del comparto fotografico con il logo del brand in posizione centrale; frontalmente si notano il classico foro per la fotocamera e cornici ottimizzate e quasi perfettamente simmetriche.

Previous Next Fullscreen

Secondo i rumor, Motorola Edge 2022 dovrebbe avere: un display P-OLED da 6,5″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144 Hz; una fotocamera anteriore da 32 MP e una tripla posteriore con principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 13 MP e 2 MP di profondità. Il corpo da 160,8 x 74,2 x 8,2 mm dovrebbe accogliere una gargantuesca batteria da 6.000 mAh. Quanto al SoC, si riporta il MediaTek MT6879, avente 2 Cortex-A78 a 2,6 GHz, 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz e GPU Mali-G79; ad affiancarlo ci sarebbero 6 o 8 GB di RAM e 128 0 256 GB di memoria interna.

Motorola Edge 2022 potrebbe supportare il pennino come Edge 30 Pro; quanto al periodo di lancio, si parla del Q3 2022.

Leggi anche: #NewSmartphone di agosto 2022