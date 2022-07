Tra gli smartphone che Redmi si prepara a lanciare sul mercato troviamo anche Redmi K50S Pro, nuovo modello di fascia alta che dovrebbe vantare una scheda tecnica degna di nota.

Almeno ciò è quanto emerge da un tweet di Yogesh Brar, che nelle scorse ore ha voluto condividere quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Redmi K50S Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo di Redmi K50S Pro

Ad animare il nuovo smartphone di Redmi dovrebbe esserci un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mentre il suo display dovrebbe avere tecnologia OLED, con una diagonale da 6,67 pollici, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato e probabilmente una risoluzione Full HD+.

Passando al comparto memorie, Redmi K50S Pro dovrebbe essere venduto con 8 GB o 12 GB di RAM e con 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Ed ancora, tra le caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare due altoparlanti, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W) e l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Infine, uno dei punti di forza di Redmi K50S Pro dovrebbe essere rappresentato dal comparto imaging, che frontalmente dovrebbe fare affidamento su una fotocamera da 20 megapixel mentre nella parte posteriore dovrebbe presentare un sensore primario da 200 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno da 2 megapixel per gli scatti macro.

Nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero essere confermate, si tratterebbe del primo smartphone di Xiaomi a poter contare su un sensore da 200 megapixel, soluzione che probabilmente in futuro diverrà sempre più comune per il colosso cinese.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore cinese per scoprire quando Redmi K50S Pro sarà lanciato e in quale fascia di prezzo lo smartphone si andrà a posizionare.

