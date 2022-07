Sembra che Xiaomi stia lavorando per includere una fotocamera da 200 MP sul prossimo smartphone di punta Xiaomi 12T Pro.

Nel frattempo trapelano informazioni circa il display e la fotocamera del prossimo smartphone pieghevole Xiaomi MIX Fold 2. Ecco cosa possiamo aspettarci da questi due dispositivi.

Xiaomi 12T Pro atteso con fotocamera da 200 MP e Snapdragon 8+ Gen 1 a un prezzo “accessibile”

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, The Pixel ha rivelato alcuni dettagli su un imminente smartphone di punta di Xiaomi che utilizzare il chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Secondo quanto affermato tramite Twitter dal tipster Vietnamita Chun, The Pixel si riferisce a Xiaomi 12T Pro.

Le didascalie del video tradotte automaticamente suggeriscono che Xiaomi 12T Pro potrebbe arrivare in Vietnam entro la fine di quest’anno a prezzi “accessibili” con 8 GB oppure 12 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione interna.

Xiaomi 12T Pro sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con il supporto per la ricarica rapida da 120 W e offrirà un display OLED a 120 Hz, tuttavia uno dei principali punti di forza del dispositivo sarà la fotocamera da 200 MP, probabilmente fornita da Samsung.

Xiaomi 12T potrebbe non essere lontano, poiché è stato recentemente avvistato presso il sito di certificazione FCC. Lo smartphone dovrebbe includere il chipset Dimensity 8100, una fotocamera principale da 50 MP e supporto per la ricarica rapida da 67 W. Il resto delle sue specifiche potrebbe essere identico al modello Pro. Xiaomi 12T e 12T Pro dovrebbero essere rilasciati in Cina con i soprannomi Redmi K50S e K50S Pro.

Trapelano indiscrezioni su display e fotocamera di Xiaomi MIX Fold 2

Un nuovo rapporto del noto informatore Digital Chat Station ha rivelato alcune delle specifiche e delle caratteristiche chiave del prossimo smartphone pieghevole Xiaomi MIX Fold 2.

Secondo il leaker il dispositivo offrirà un display da 8 pollici e uno schermo esterno da 6,5 ​​pollici con un design pieghevole bidirezionale.

Il display LTPO dello smartphone supporterà una risoluzione 2.5K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre il cuore del dispositivo sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Il rapporto afferma che il prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi sarà dotato di una fotocamera da 50 MP marchiata Leica sul lato esterno che supporterà la registrazione di video Dolby Vision HDR, inoltre è previsto anche il chip di imaging Surge C1 sviluppato dall’azienda.

Secondo precedenti indiscrezioni lo smartphone è solo leggermente più spesso della porta di ricarica, quindi dovrebbe essere più sottile dei modelli offerti dalla concorrenza.

In copertina Xiaomi 11T Pro

