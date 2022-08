Il mese di agosto è appena iniziato ed è già tempo di nuove offerte sullo store ufficiale di OnePlus. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diversi codici promozioni da sfruttare per ottenere un taglio di prezzo sui modelli presenti nel listino di casa OnePlus. Gli sconti spaziano su tutta la gamma del brand, dall’attuale flagship OnePlus 10 Pro, raramente proposto in offerta, ai vari mid-range della gamma Nord. Non mancano sconti dedicati a Buds e Watch. Le promozioni saranno disponibili per tutto il mese di agosto garantendo la possibilità agli utenti di acquistare un nuovo smartphone dell’azienda con condizioni agevolate. Ecco tutti i dettagli sulle offerte OnePlus:

Tante offerte sullo store di OnePlus per il mese di agosto 2022: ecco le migliori

A disposizione degli utenti ci sono diversi codici sconto da sfruttare per acquistare uno degli smartphone di OnePlus a prezzo ridotto. Da notare, inoltre, che, a disposizione degli utenti, ci sono offerte dedicate anche alla gamma Buds ed all’OnePlus Watch. Per sfruttare le promozioni è sufficiente incollare il codice promozionale relativo nell’apposito campo del carrello, in fase di checkout.

Ecco gli smartphone OnePlus in offerta sullo store del brand ad agosto 2022:

Da segnalare, inoltre, le offerte dedicate alle OnePlus Buds ed al Watch. Ecco i codici sconto da utilizzare ad agosto:

Ricordiamo che la gamma OnePlus si rinnoverà nel corso del mese di agosto con il debutto del nuovo flagship OnePlus 10T, atteso sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane. Il debutto ufficiale dello smartphone è fissato per il prossimo 3 agosto.

Leggi anche: OnePlus 10T: ufficializzate le specifiche della batteria e della ricarica rapida