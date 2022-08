Sebbene il team di sviluppatori di Google sia impegnato a completare i lavori di ottimizzazione di Android 13, ci sono anche gli aggiornamenti mensili con le patch di sicurezza da rilasciare e i possessori degli smartphone della serie Google Pixel attendono in questi giorni quello di agosto.

Nelle scorse ore il team del colosso di Mountain View ha pubblicato l’Android Security Bulletin di agosto 2022, svelando così quali sono le vulnerabilità che i possessori degli smartphone della serie Google Pixel (dalla quarta generazione in poi) vedranno risolte nei prossimi giorni.

Le novità dell’aggiornamento di agosto per i Google Pixel

Tra le vulnerabilità segnalate dal colosso di Mountain View non emergono dettagli su qualcuna di esse in particolare e ciò suggerisce che quello di agosto potrebbe essere tutto sommato un aggiornamento “soft”.

Allo stato attuale il rilascio dell’aggiornamento non è stato avviato e il team di sviluppatori di Google non ha ancora pubblicato i file necessari per installare questo update: i repository degli aggiornamenti OTA (li trovate seguendo questo link) e delle factory images (li trovate seguendo questo link) hanno ancora luglio come versione più recente (fa eccezione Google Pixel 6a, che è fermo a giugno).

Per saperne di più sulle eventuali novità introdotte dal colosso di Mountain View con l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2022, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda relativo al rilascio dell’update (ciò dovrebbe avvenire a breve) e a quel punto i possessori di Google Pixel potranno avviare la procedura di aggiornamento.

Ad ogni modo, ben più interessante dovrebbe essere l’aggiornamento del prossimo mese, in quanto a settembre i possessori degli smartphone della serie Google Pixel potranno contare sul Pixel Feature Drop, ossia lo speciale update che con cadenza trimestrale introduce delle nuove funzionalità (oltre alle patch di sicurezza per risolvere le vulnerabilità riscontrate).

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 6