Ieri è iniziata in via ufficiale l’avventura di Google Pixel 6a, il nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View, che è finalmente disponibile per l’acquisto.

E per “festeggiare” l’evento, il team di sviluppatori di Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio del primo aggiornamento per il device, update che sarà effettivamente disponibile per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Prima di occuparci del primo aggiornamento, è bene ricordare la scheda tecnica del device:

display gOLED da 6,1” Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

processore Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

6 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2)

doppia fotocamera posteriore: Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

fotocamera anteriore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

altoparlanti stereo, no jack audio da 3,5 mm

Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

lettore delle impronte digitali integrato nel display

batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Android 12

dimensioni 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

peso 170 grammi

Ecco il primo aggiornamento di sicurezza per Google Pixel 6a

Google Pixel 6a è arrivato sul mercato con le patch di sicurezza di aprile 2022 e con questo update, che sarà rilasciato a “fasi” nelle prossime settimane, arriverà a quelle di giugno 2022.

Allo stato attuale sulla pagina ufficiale dedicata agli sviluppatori le immagini OTA sono disponibili soltanto per i modelli commercializzati in Giappone e per quelli brandizzati da Verizon e dai suoi operatori virtuali e ciò probabilmente dipende dal fatto che alcuni carrier possono impiegare più tempo per certificare gli aggiornamenti rispetto ad altri (l’attesa, comunque, non dovrebbe essere troppo lunga).

Queste, ad ogni modo, sono le nuove versioni software:

Global (Unlocked)

Pixel 6a: SD2A.220601.003

Japan

Pixel 6a: SD2A.220601.001.A1

AT&T, T-Mobile

Pixel 6a: SD2A.220601.002

Verizon

Pixel 6a: SD2A.220601.004

Nel changelog ufficiale non sono presenti novità a livello di funzioni ma questo non significa che non vi possano essere ugualmente delle importanti nuove feature. Probabilmente con il prossimo update il team di sviluppatori del colosso di Mountain View implementerà le risoluzioni dei primi bug riscontrati dagli utenti (quantomeno per quelli ritenuti più fastidiosi).

Ricordiamo, infine, che Google Pixel 6a non è disponibile soltanto sullo Store del colosso di Mountain View ma anche su Amazon e la promozione di lancio comprende pure le cuffie Google Pixel Buds A-Series.