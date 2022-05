Honor continua il suo programma di rinnovamento con il lancio (per ora solo in Cina) della nuova serie Honor 70. Oltre al modello base, chiamato semplicemente Honor 70 e dotato dello Snapdragon 778G+ di Qualcomm, il brand cinese ha svelato anche i più completi Honor 70 Pro e Honor 70 Pro Plus che possono contare su di un SoC MediaTek e su alcune aggiunte alla scheda tecnica. Come da tradizione, i nuovi smartphone appena svelati da Honor sono già pronti alla commercializzazione. In attesa di maggiori dettagli in merito ad un possibile arrivo in Europa, andiamo a vedere tutti i dettagli sulle specifiche dei nuovi smartphone.

Honor 70: specifiche tecniche e prezzi

Il nuovo Honor 70 ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento della fascia media del mercato. Lo smartphone arriva sul mercato con un display OLED da 6,67 pollici di diagonale. Il pannello è prodotto da BOE e può contare su risoluzione Full HD+ e su di un refresh rate da 120 Hz.

Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ che viene supportato da 8/12 GB di RAM e da 128/256/512 GB di storage. È presente anche una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W.

Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 54 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per la profondità. A completare le specifiche c’è una camera anteriore da 32 Megapixel.

Il nuovo Honor 70 arriverà a breve sul mercato cinese in diverse colorazioni (Bright Black, Streamer Crystal, Mo Yuqing, Iceland Fantasy) e con un listino prezzi che partirà da circa 375 euro, al cambio attuale, per la versione base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Honor 70 Pro e Pro Plus: specifiche tecniche, differenze e prezzi

I nuovi Honor 70 Pro e Pro Plus presentano tanti punti in comune, a partire dal design e fino ad arrivare alla scheda tecniche che registra solo alcune piccole differenze. Entrambi gli smartphone possono contare su di un display OLED realizzato da BOE e caratterizzato da una diagonale di 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e con la possibilità di sfruttare un refresh rate massimo di 120 Hz. Il display integra un foro per la fotocamera anteriore e copre un sensore di impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo, per entrambi gli smartphone, tre sensori. Il sensore principale è lo stesso visto su Honor 70, ovvero il Sony IMX800 da 54 Megapixel. A completare la configurazione troviamo il un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel ed un sensore teleobiettivo da 8 Megapixel con supporto OIS e zoom ottico 3x. La camera anteriore è da 50 Megapixel.

Sotto la scocca, invece, Honor 70 Pro e Plus presentano una sostanziale differenza: il modello di SoC. Il Pro, infatti, può contare sul MediaTek Dimensity 8000. Per il Pro Plus, invece, c’è il Dimensity 9100. A completare la dotazione troviamo un massimo di 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Per quanto riguarda la batteria, invece, troviamo un’unità da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Da notare anche il supporto al reverse charging da 5 W.

Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Honor 70 Pro partirà dall’equivalente di poco più di 500 euro necessari agli utenti cinesi per acquistare il modello base da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il Pro Plus, invece, arriva sul mercato, anche in questo caso con un modello base dotato di un totale di 8 GB di RAM e 256 GB di storage, con un prezzo di partenza di circa 600 euro.