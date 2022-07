Mancano ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, che avverrà durante il prossimo evento Galaxy Unpacked, ma oggi siamo già in grado di mostrarvi i nuovi smartphone pieghevoli da tutte le angolazioni e in diverse colorazioni. Andiamo subito a scoprire tutte le immagini.

Il design di Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 senza più segreti

Il Galaxy Unpacked sarà solo il 10 agosto 2022, ma grazie al “solito” Evan Blass (@evleaks) e a 91mobiles possiamo già scoprire il design di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 in numerose ed esaustive immagini ad alta risoluzione. I due nuovi pieghevoli sono ritratti da ogni angolazione e in varie colorazioni: Fold4 è visibile nelle versioni Beige/Cream, Black e Grey (manca la Burgundy Red?), mentre lo smartphone a conchiglia mostra le versioni Black, Bora Purple, Light Blue e Rose Gold.

Dando un’occhiata alle immagini possiamo subito notare le pochissime differenze rispetto ai modelli corrispondenti dello scorso anno. Galaxy Z Fold4 dispone di una cerniera più sottile e dovrebbe risultare più leggero e più compatto: contrariamente ad alcune indiscrezioni trapelate finora, sembra proprio che il modulo fotografico sia simile a quello di Galaxy Z Fold3 5G e non in linea con quello di Galaxy S22 Ultra.

In base a quanto possiamo vedere, entrambi i modelli dovrebbero disporre di un sensore d’impronte laterale, di speaker stereo e di una porta USB Type-C. Non dovrebbe mancare la certificazione IPX8, e un miglioramento per quanto riguarda la visibilità della piega centrale, difficile da non notare soprattutto alla luce del sole (anche se poi ci si fa l’abitudine). Entrambi i modelli in arrivo dovrebbero essere equipaggiati con il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il chip di punta del produttore californiano.

Appuntamento per il 10 agosto 2022 dunque, anche se siamo certi che nei prossimi giorni salteranno fuori ulteriori dettagli riguardanti Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4. Quale dei due state aspettando di più?

In copertina Samsung Galaxy Z Fold3 5G

