Due notizie del giorno vedono Samsung come comune protagonista: la prima attiene al — presunto — lancio imminente in Europa del base di gamma Samsung Galaxy A23 5G; la seconda, invece, vede il produttore sudcoreano dare una vera e propria dimostrazione di forza con una stampa mastodontica di una foto realizzata con il primo sensore fotografico da 200 megapixel per smartphone. Procediamo con ordine.

Samsung Galaxy A23 5G presto in Europa? Pare di sì

Lo scorso mese di marzo, senza particolare clamore, Samsung aveva ufficializzato un quartetto di nuovi modelli economici composto da Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy M23 5G e Samsung Galaxy M33 5G.

In questa sede ci interessa soltanto il secondo: come vi avevamo raccontato a tempo debito, secondo precedenti indiscrezioni Samsung Galaxy A23 sarebbe dovuto arrivare in due versioni, rispettivamente con e senza 5G, tuttavia finora il produttore ha ufficializzato soltanto il modello 4G. A quanto pare, comunque, si tratta di un vuoto solo momentaneo: secondo quanto riportato dalla testata olandese GalaxyClub, Samsung sarebbe in procinto di lanciare Samsung Galaxy A23 5G e di farlo proprio in Europa.

Purtroppo, la fonte non è particolarmente prodiga di informazioni, infatti non svela né quando questo presunto lancio dovrebbe avvenire, nè tantomeno alcun dettaglio tecnico sul nuovo smartphone. Al netto di questa mancanza di informazioni, una è comunque già certa: il SoC sarà diverso da quello del modello 4G, visto che il Qualcomm Snapdragon 680 lì utilizzato non supporta la connettività 5G. Dal momento che le fotocamere e la batteria dovrebbero rimanere invariate, torna utile fare un riassunto della scheda tecnica di Samsung Galaxy A23, o meglio delle specifiche che dovrebbero essere riconfermate:

dimensioni di 165,4 x 76,9 x 8,44mm e peso di 195g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut (1080 x 2408) con vetro Corning Gorilla Glass 5

4/6/8GB di RAM

64/128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 5MP (F2.2), macro da 2MP (F2.4) e 2MP (F2.4) di profondità

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W

colori: Black, White, Peach, Blue

sensore di impronte laterale

Samsung Knox.

Allo stato attuale non si conosce il presunto prezzo di listino di Samsung Galaxy A23 5G e non è neppure chiaro se sarà subito disponibile anche in Italia.

La gigantesca impresa di Samsung: stampa dal sensore ISOCELL HP1 da 200 MP

Il sensore fotografico di Samsung da 200 megapixel, l’ISOCELL HP1, è noto da diverso tempo ormai e negli ultimi tempi se ne è parlato nuovamente per via della sua probabile prima implementazione su uno smartphone Android (che non sarà di Samsung). Ebbene, in attesa che il sensore arrivi finalmente tra le mani dei primi utenti — lo smartphone candidato ad usarlo non è neppure stato presentato, per cui potrebbe volerci ancora un po’ di tempo —, il produttore ha pensato bene di offrire un assaggio delle sue capacità attraverso la realizzazione di un progetto notevole.

Samsung ha realizzato uno scatto con il sensore da 200 MP, che dice essere ancora in fase di sviluppo, e di questa foto ha poi prodotto una stampa larga 28 metri e alta 22 metri. Sì, avete letto bene: 616 metri quadri.

Changwan Kim, project manager del Global Marcom Team presso la Device Solutions Division di Samsung Electronics, ha parlato di una sfida per saggiare i limiti del nuovo sensore; l’ingegnere Minhyuk Lee del Sensor Solutions Team del System LSI Business di Samsung, ha parlato di una sfida entusiasmante ma molto impegnativa. Sì, perché lo sviluppo del sensore non è ancora terminato, dunque lo stesso non è ancora perfettamente ottimizzato, e per giunta non si è scelto un oggetto inanimato bensì un gatto. Dal momento che il sensore non è ancora presente in nessuno smartphone, è stata impiegata una test board.

Previous Next Fullscreen

Dopo aver visto l’immagine RAW ingrandita al 100%, il fotografo Hyunjoong Kim si è detto molto colpito dal risultato ottenuto, soprattutto per il livello impressionante di dettaglio.

Neppure la stampa e l’installazione sono state imprese facili: Samsung ha stampato dodici pezzi da 2,3 metri ciascuno, li ha poi uniti, ha trasportato la stampa con un camion e usato una gru per installarla sul muro di un edificio.

Nel commento finale, promettendo ulteriori avanzamenti nel campo delle fotocamere ad altissima risoluzione, Kaeul Lee e Minhyuk Lee di Samsung hanno parlato dei benefici del sensore ISOCELL HP1 da 200 megapixel, quale soluzione ottimale per i video in 8K e per la possibilità di realizzare foto e poi effettuare zoom e ritagli senza compromettere la qualità dell’immagine.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A13