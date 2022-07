Da alcune settimane spopolano sul web svariate speculazioni sul nuovo top di gamma di casa Motorola, uno smartphone pronto a prendere il posto del tanto equilibrato Moto Edge 30 Pro.

Oggi, grazie ad un tweet del noto informatore Nils Ahrensmeier, possiamo svelarvi in anteprima quello che quasi certamente sarà il prezzo di Moto X30 Pro (aka Edge 30 Ultra), uno smartphone che, specifiche tecniche alla mano, non ha nulla da invidiare ai più blasonati top di gamma 2022 come Galaxy S22 Ultra e Oppo Find X5 Pro.

Nils ci fa sapere che il prezzo dello smartphone, nella configurazione 12GB RAM/256GB storage interno, avrà un prezzo di 899€.

Possiamo anche dare uno sguardo alle altre caratteristiche di questo smartphone che, dai leak giunti finora, dà l’idea di essere davvero completo. Partendo dal processore, il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1, per arrivare al display, un ampio 6.67 pollici curvo, AMOLED, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144Hz. Le altre specifiche includono una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 125W e una fotocamera tripla con il famoso (sebbene ancora mai utilizzato) sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da ben 200MP, una ultra grandangolare da 50MP e un’ottica tele da 12MP.

Una cifra sicuramente interessante, di gran lunga inferiore a praticamente tutti i top di gamma usciti quest’anno con specifiche simili. Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire quali saranno le specifiche complete del nuovo top di gamma Motorola prossimo alla presentazione.

