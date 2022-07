Tante sono le voci che si stanno susseguendo da mesi su quello che sarà il nuovo pieghevole della casa alata, Moto Razr 2022.

In queste ore sulla piattaforma social cinese Weibo, è direttamente Motorola a mostrarci un nuovo video di pochi secondi in cui possiamo notare il design dello smartphone, in particolar modo lo schermo esterno che sembra sensibilmente aumentato per quanto riguarda la diagonale, le due fotocamere posteriori e la cerniera in cui spicca il logo di Motorola.

Sempre su Weibo fanno capolino due immagini di Moto Razr 2022 in mano al direttore generale del settore mobile di Lenovo Chen Jin, mostrandolo sia aperto che chiuso. Spicca sicuramente il grande display da 6.7 pollici. Guardando bene l’immagine possiamo anche notare che le cornici sono relativamente contenute e i bordi simmetrici.

Non sappiamo ancora di preciso la data di lancio del nuovo smartphone della serie Razr ma possiamo dirvi con quasi assoluta certezza quelle che saranno le specifiche tecniche di Moto Razr 2022:

display pieghevole da 6.7” AMOLED FHD+ con refresh rate a 120Hz

da 6.7” FHD+ con refresh rate a 120Hz display secondario

batteria da 2800mAh

processore Snapdragon 8+ Gen 1

fino a 12GB di RAM e 512GB di storage interno

di RAM e di storage interno fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.8, ultra grandangolare da 13MP

con apertura f/1.8, ultra grandangolare da fotocamera anteriore da 13MP

sensore impronte digitali laterale

Al momento non ci sono novità nemmeno sul fronte prezzi per questo smartphone che darà sicuramente del filo da torcere al suo diretto competitor, ovvero Samsung Galaxy Z Flip 4.

E voi cosa ne pensate del design di Moto Razr 2022? Vi piace questo addio al passato, con lo smartphone senza l’iconico “mento”? Fatecelo sapere nei commenti!

