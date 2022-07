La nuova interfaccia di Gmail che riunisce Gmail, Chat, Spaces e Meet in un’unica vista unificata è in lavorazione dall’inizio dell’anno. Ieri Google ha annunciato tramite il suo blog che la nuova esperienza unificata di Gmail è finalmente disponibile per tutti gli utenti.

La nuova interfaccia unificata di Gmail è disponibile per tutti

La nuova interfaccia di Gmail è basata sul Material Design 3 di Google e rende più facile trovare un messaggio poiché i chip di ricerca ora sono sempre visibili nella casella di posta, inoltre i risultati di ricerca ora suggeriscono la corrispondenza migliore per la ricerca effettuata.

Ora è inoltre possibile personalizzare Gmail sia come applicazione di posta elettronica autonoma sia come hub per spostarsi facilmente tra Chat, Spaces e videochiamate in Google Meet.

Utilizzando le impostazioni rapide è possibile selezionare le app che si desidera alternare sul lato sinistro della finestra e vedere sezioni separate per le etichette di sistema come Speciali, Posticipati e Importante e quelle personalizzate, inoltre le persone che amano chattare vedranno bolle di conversazione con frammenti di messaggi in arrivo, insieme a opzioni per rispondere rapidamente invece di aprire il messaggio completo.

La nuova interfaccia di Gmail è in rilascio per tutti gli utenti, tuttavia potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni affinché raggiunga tutti gli account.

Per poter accedere alla nuova esperienza è necessario attivare Chat nelle Impostazioni di Gmail, tuttavia gli utenti possono continuare a mantenere il layout esistente.

Google spiega che entro la fine dell’anno offrirà un’esperienza migliorata per gli utenti di tablet, emoji migliori, nuove funzionalità di accessibilità e molto altro ancora.

