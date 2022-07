Gmail è senza dubbio uno dei client email più popolari, usato sia per le proprie attività personali che in ambito lavorativo o aziendale e il merito del suo enorme successo è in gran parte da riconoscere al team di sviluppatori del colosso di Mountain View, costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento del servizio attraverso la risoluzione dei bug che vengono riscontrati di tanto in tanto e l’introduzione di sempre nuove funzionalità.

E alle feature implementate di recente dal team di sviluppatori se ne sta per aggiungere un’altra: ci riferiamo a quelli che il colosso di Mountain View definisce “suggerimenti di ricerca più accurati e circostanziali”.

Gmail migliora grazie all’apprendimento automatico

Il sistema dei suggerimenti di Google si basa sul machine learning e la nuova versione degli algoritmi è in grado di garantire agli utenti suggerimenti di contatto migliori e più contestuali con corrispondenza degli intenti e suggerimenti personalizzati basati su interazioni storiche.

Ricordiamo che lo scorso maggio Gmail per Android ha iniziato a mostrare dei filtri di ricerca durante la visualizzazione di etichette e cartelle per consentire agli utenti di ottimizzare rapidamente i risultati nel caso in cui abbiano già un’idea generale di dove si può trovare un determinato messaggio.

Il nuovo sistema dei suggerimenti di ricerca di Gmail è in fase di rilascio a partire da oggi e sarà completamente disponibile nel giro di un paio di settimane.

Purtroppo il colosso di Mountain View non ha pubblicato screenshot che mostrano la nuova funzionalità che dovrebbe arrivare sia sul client Web che sulle applicazioni mobile.

Il nuovo sistema dei suggerimenti di ricerca di Gmail sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e con account personale.

Potete scaricare l’ultima versione dell’app di Gmail per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: