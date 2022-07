Anche se è possibile utilizzare le cuffie true wireless AirPods su un dispositivo Android, non è possibile sfruttare le funzionalità esclusive dei prodotti Apple, come monitorare le singole percentuali di carica della batteria di ciascun auricolare e della custodia, rimappare i controlli di riproduzione e altro, poiché Apple non fornisce agli utenti Android un’app complementare per le sue cuffie.

L’app CAPod punta a colmare questa mancanza, anche se non supporta tutte le funzionalità come su iOS.

CAPod è un’app per sfruttare meglio le cuffie AirPods su Android

Una delle funzionalità più utili dell’app è rappresentata dalla possibilità di vedere la percentuale di carica della batteria di ogni cuffia e dell’astuccio, tuttavia l’app fornisce anche maggiori informazioni sulla connessione, il microfono e l’astuccio, è in grado di ricevere e mostrare tutti i dispositivi vicini, mettere in pausa e in riproduzione automaticamente se l’auricolare è indossato o meno.

L’app CAPod supporta le cuffie Airpods e Beats di Apple e le connette automaticamente allo smartphone Android, inoltre mostra un avviso quando l’astuccio è aperto.

CAPod è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità, ma è supportata da acquisti in-app necessari per sbloccare tutte le funzionalità.

A seguire trovate il badge per ritracciare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.

