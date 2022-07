Google sembra intenzionata ad aiutare gli utenti a utilizzare password efficaci introducendo un nuovo strumento direttamente nel browser Chrome.

Alcuni indizi recentemente emersi indicano che l’azienda di Mountain View sta preparando una nuova funzionalità che mostrerà la solidità di una password che l’utente sta creando direttamente all’interno di Google Chrome.

Questo accorgimento attualmente è applicabile attraverso delle estensioni del browser che permettono di installare gestori di password come LastPass , 1Password e altri, ma Google sta cercando di creare una soluzione integrata per il suo browser poiché la maggior parte degli utenti non utilizza le estensioni.

Google Chrome sperimenta un indicatore della solidità delle nuove password

Secondo un tweet recentemente pubblicato dall’utente Leopeva64, lo strumento per valutare l’efficacia delle nuove password è in lavorazione poiché ha individuato il relativo flag che abilita l’indicatore di sicurezza della password quando si digita una password durante una registrazione o si modifica una esistente, ma non quando si accede a un account esistente.

Quando verrà completata la funzionalità dovrebbe essere disponibile su Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Google Fuchsia e Lacros.

Leopeva64 ha individuato anche un altro commit su Chromium che dettaglia un nuovo pulsante “Gestisci passkey” per il browser Chrome che può consentire agli utenti di vedere ed eliminare le passkey salvate sul proprio computer, con l’integrazione nell’app Impostazioni su Windows.

Google sta inoltre lavorando per eliminare completamente la password tramite la funzionalità passkey, una soluzione per l’autenticazione allo studio in collaborazione con di altri grandi nomi come Microsoft e Apple che utilizza la biometria e altri metodi che non richiedono la password.

