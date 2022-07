Cream è un’applicazione sviluppata in sinergia con Faire.ai e Fabrick che permette di richiedere piccoli prestiti da 300 a 3.000 euro e di ottenerli entro 48 ore senza la necessità di presentare documenti come dichiarazione dei redditi o buste paga.

Cream è un prodotto totalmente basato su piattaforma cloud di Banca Progetto specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata.

Faire.ai è proprietaria della piattaforma di data analytics che analizza i dati transazionali degli utenti e ne valuta la solidità finanziaria, mentre Faire.ai è la fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al consumo che analizza i dati transazionali degli utenti attraverso un motore di Machine Learning per stimare i profili di rischio dei consumatori.

Cream permette scegliere l’importo del prestito desiderato e la durata del piano di ammortamento da un minimo di 6 ad un massimo di 18 mesi e la prima rata prevista dal piano viene addebitata 30 giorni dopo l’erogazione del prestito.

Per utilizzare Cream e accedere al prestito è sufficiente scaricare l’App gratuita, registrarsi e collegare i propri conti correnti. Una volta verificati i requisiti, l’approvazione è istantanea e la somma viene accreditata sul conto corrente entro 48 ore dalla richiesta.

Grazie al collegamento con il conto corrente è inoltre possibile utilizzare Cream per visualizzare tutte le proprie transazioni in maniera semplice e veloce.

L’app Cream è disponibile per Android gratuitamente ed è ritracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

