La gamma di smartphone Realme si rinnova con il debutto in Europa del nuovo Realme C30. Si tratta del nuovo entry level dell’offerta di smartphone del marchio. Il dispositivo debutta sul mercato italiano questa settimana in una sola configurazione hardware e in 3 diverse varianti cromatiche. Lo smartphone è già disponibile con una scheda tecnica particolarmente basilare, con Android 11, ma anche un prezzo decisamente più accessibile rispetto a quello degli altri componenti della gamma di smartphone di casa Realme. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo entry level della gamma di smartphone di Realme.

Realme lancia il nuovo Realme C30: ecco specifiche tecniche e prezzo

Si rinnova la gamma di smartphone di Realme con il debutto del nuovo Realme C30. Lo smartphone è il nuovo entry level della famiglia di smartphone del marchio e arriva sul mercato italiano a partire da questa settimana. Il nuovo C30 può contare sulla spinta del processore Unisoc T612 in grado di garantire un punteggio di 224 mila punti nel benchmark di AnTuTu.

Il SoC è affiancato da 3 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 32 GB di storage di tipo UFS 2.2. Sul sito ufficiale di Realme vengono citate anche altre opzioni di RAM e storage (2/4 GB di RAM e 64 GB di storage) ma, al momento, l’unica configurazione commercializzata in Italia dello smartphone è quella 3/32 GB. A supportare il funzionamento dello smartphone c’è una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W.

Lo smartphone può contare anche su di un display IPS LCD da 6,5 pollici con notch a goccia. Il pannello ha una risoluzione di 720 x 1600 pixel con refresh rate di 60 Hz. La natura di entry level del nuovo Realme C30 è chiarita dalle altre specifiche tecniche dello smartphone.

Il dispositivo arriva sul mercato con una fotocamera singola posteriore da 8 Megapixel, supportata dal flash LED, e con una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Mancano sia il sensore di impronte digitali che il chip NFC. Da notare, però, che è presente il jack audio.

C’è il supporto Dual SIM a cui si affianca uno slot dedicato alla microSD per l’espansione della memoria interna. Lato software, invece, troviamo Android 11 con Realme 3.0 Go Edition. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 164.1 x 75.6 x 8.5 mm con un peso di 182 grammi.

Prezzo e disponibilità del nuovo entry level

Il nuovo Realme C30 arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino di 139,90 euro nelle colorazioni Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black. L’entry level di casa Realme può essere acquistato nei negozi delle catene Euronics, Expert e Trony. Lo smartphone potrebbe arrivare in futuro anche su Amazon e presso altri rivenditori presenti sul mercato italiano.