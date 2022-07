Le Google Pixel Buds Pro hanno segnato il ritorno del colosso di Mountain View nel mercato delle cuffie true wireless con un modello ben più ambizioso delle precedenti Pixel Buds A-Series: le nuove arrivate sono cuffie di fascia alta e, come tali, arrivano sul mercato non solo con un prezzo di listino più salato, ma anche con la possibilità di scegliere accessori di qualità appositamente realizzati, come quelli Made for Google di seguito descritti.

Pixel Buds Pro: ecco gli accessori Made for Google

Il programma Made for Google — di cui trovate a questo link la pagina di supporto ufficiale — riunisce accessori certificati, che pertanto godono del rinoscimento da parte di Big G di un soddisfacente livello qualitativo. Per quanto riguarda quelli presi in esame in questa sede, si tratta di accessori complementari alle nuove Google Pixel Buds Pro, utili ad esempio a proteggere la bella custodia di ricarica da antiestetici graffi, a rendere più confortevole l’inserimento delle cuffie nelle orecchie e a ricaricarle comodamente senza l’intralcio di cavi vari.

Custodie in pelle Nomad

Nomad è un produttore che nel corso degli anni ha conquistato una certa notorietà per i suoi accessori in pelle per smartphone e altri gadget e adesso ha deciso di allargare la propria line-up nell’ambito del programma Made for Google con una cover molto curata per le nuove cuffie.

La cover Nomad Modern Leather case per Google Pixel Buds Pro è in vera pelle Horween e promette di sviluppare la classica patina tanto cara agli appassionati via via che viene utilizzata. Non manca un anello rigido nella parte esterna per garantire una maggiore protezione della custodia, un piccolo inserto per eventuali laccetti da polso e l’apertura in basso per la ricarica. Frontalmente, un piccolo foro permette di tenere d’occhio l’indicatore LED.

La Nomad Modern Leather case per Google Pixel Buds Pro è disponibile nelle colorazioni Black, Brown e Blue a 39,99 dollari. Ecco il link al sito ufficiale.

Comply: punte in foam

Un altro brand che ha deciso di realizzare un accessorio dedicato alle nuove cuffie premium del colosso di Mountain View è Comply: le Premium Foam Tips promettono di prendere il posto di quelle classiche in plastica di Google offrendo un livello di comodità superiore.

Il principale vantaggio attiene alla migliore capacità di isolare l’utente da rumori esterni e di rimanere saldamente in posizione nell’orecchio. Un vantaggio che si sposa alla perfezione con il lavoro svolto dai tecnici di Big G sulla cancellazione attiva del rumore. Un altro beneficio dell’avere punte in foam consiste nel progressivo adattamento della forma con l’utilizzo, che aumenta ulteriormente il livello di comfort.

Le Comply Premium Foam Tips vengono proposte al prezzo di 24,99 dollari, non esattamente economico per un accessorio del genere. Ecco il link al sito ufficiale per maggiori dettagli e per l’eventuale acquisto.

iOttie iON Wireless Duo

Le Google Pixel Buds Pro supportano la ricarica rapida e sono compatibili con Pixel Stand e qualsiasi basetta certificata Qi; ebbene, la iOttie iON Wireless Duo si presenta come un accessorio Made for Google che permette di ricaricare le cuffie insieme magari al proprio smartphone Pixel, il tutto senza cavi fastidiosi. L’alloggiamento per lo smartphone presenta uno stand e supporta la ricarica a 15 W, mentre la basetta per le cuffie è a 5 W. Ecco il link per acquistarla su Amazon.it.

Per maggiori informazioni sugli accessori Made for Google, visitate la pagina ufficiale.

Infine, vi ricordiamo che le Google Pixel Buds Pro arrivano in Italia nelle colorazioni grigio antracite, grigio nebbia, corallo e verde cedro al prezzo di listino di 219 euro; sono già attivi i pre-ordini su Amazon e Google Store, mentre la vendita libera partirà il 28 luglio, ecco i link:

