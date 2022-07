Nonostante il periodo non proprio roseo per Netflix, con perdite dell’ordine di milioni di abbonati stando ai dati dell’ultimo trimestre, il colosso è costantemente al lavoro per cercare di migliorare il servizio offerto ai suoi clienti.

Come ben sappiamo è possibile usufruire del pacchetto di contenuti offerti dall’azienda attraverso diversi dispositivi e, contrariamente a quanto si possa pensare, la TV nonostante la sua intrinseca comodità a livello di fruizione non è il dispositivo più utilizzato dagli utenti; gli smartphone infatti rappresentano una grossa fetta dei miliardi di download che l’app di Netflix ha avuto attraverso il Play Store.

Tra i nuovi dispositivi certificati da Netflix ci sono anche OnePlus 10 Pro e Asus ZenFone 9

Considerando quanto sopra Netflix mantiene costantemente aggiornato il catalogo di dispositivi in grado di offrire la migliore esperienza visiva, di recente infatti sono stati aggiunti telefoni OPPO, Asus e OnePlus. Alcuni dei dispositivi che vi elencheremo di seguito hanno atteso il supporto ufficiale all’HD con HDR10 per più tempo rispetto ad altri, essendo arrivati prima sul mercato, come ad esempio il recente OnePlus 10 Pro la cui commercializzazione risale al mese di marzo. Di seguito una lista dei dispositivi supportati.

Tablet Android con supporto HD ufficiale

OPPO Pad Air

Smartphone Android con supporto HD ufficiale

Asus ROG 6

Asus ZenFone 9

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord N20 5G

OPPO A55s 5G

OPPO A76

OPPO A77 5G

OPPO A95

OPPO A96

OPPO F19

OPPO F21 Pro

OPPO 521 Pro 5G

OPPO F21 Pro

OPPO F21 Pro 5G

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Lite

OPPO Find X5 Pro

OPPO K10

OPPO K10 5G

OPPO Reno5 5G

OPPO Reno6 Lite

OPPO Reno7

OPPO Reno7 A

OPPO Reno7 Pro 5G

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7 Z 5G

OPPO Reno8

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8 Z 5G

Dispositivi con supporto ufficiale HDR10

Asus ROG 6

Asus ZenFone 9

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro 5G

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Pro

Come potete notare dall’elenco c’è anche un dispositivo molto fortunato, stiamo parlando di Asus ZenFone 9 che ha ricevuto il supporto completo da parte di Netflix ancor prima della presentazione ufficiale attesa per il 28 luglio.