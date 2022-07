Nella mattinata di oggi, 13 luglio, ASUS ha deciso di prendere in mano la situazione e frenare la macchina delle indiscrezioni sul suo prossimo smartphone di punta: ci ha pensato direttamente il produttore a confermare in via ufficiale la data dell’evento di presentazione del nuovo e atteso ASUS ZenFone 9.

Insomma, appena una settimana dopo aver annunciato al mondo il nuovo gamingphone ASUS ROG Phone 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione), il produttore di Taiwan batte un altro colpo e comunica che anche il prossimo ZenFone debutterà nel mese di luglio 2022.

Per la verità, l’annuncio ufficiale era stato comunque preceduto nelle scorse ore dal leak di informazioni poi rivelatesi corrette, ma adesso bando alle indiscrezioni e ai leak e parliamo piuttosto di ufficialità.

ASUS ZenFone 9: ecco la data ufficiale

Il produttore taiwanese è una sorta di mosca bianca nel mondo Android: a fronte di un mare di padelloni, negli ultimi anni ha continuato a offrire una boccata d’aria fresca agli utenti amanti degli smartphone compatti e ora intende continuare a farlo con ASUS ZenFone 9.

L’evento di presentazione del nuovo flagship compatto si terrà in formato virtuale (sarà solo online) e si svolgerà in data 28 luglio 2022 alle ore 15:00 (CEST).

Tutti gli utenti interessati o semplicemente curiosi, potranno seguire l’evento in streaming su YouTube: il produttore ha già messo online una pagina dedicata, con tanto di riferimenti orari per varie zone del mondo (New York, Berlino e Taipei) e possibilità di salvare la data nel calendario, ecco il link diretto.

ASUS ZenFone 9: cosa sappiamo e cosa possiamo aspettarci

Questo nuovo modello sarà chiamato a raccogliere l’eredità dell’apprezzato ASUS ZenFone 8, magari andando a potenziarne gli aspetti meno forti della dotazione tecnica. Il produttore ha parlato apertamente di un comparto fotografico migliorato, di una UI con design rinnovato — per rendere tutto raggiungibile con una sola mano —, di prestazioni da primo della classe, di un form-factor compatto e di una batteria a lunga durata.

A questo punto, è innegabile la curiosità su come il team di ASUS sia riuscito a conciliare soprattutto queste ultime due caratteristiche in ASUS ZenFone 9. Tutti i miglioramenti verranno ovviamente sottolineati durante la presentazione, ma almeno una conferma è già ufficiale: le prestazioni dello smartphone saranno affidate alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (con CPU fino a 3,2 GHz).

Al di là delle ufficialità, del nuovo ASUS ZenFone 9 sappiamo già molto di più e lo dobbiamo proprio ad… ASUS: la settimana scorsa, il produttore ha erroneamente ufficializzato in anticipo il nuovo smartphone, non rendendo necessario alcuno sforzo di immaginazione. Dal display AMOLED da 5,9 pollici realizzato da Samsung e caratterizzato da una frequenza di aggiornamento a 120 Hz al sensore fotografico Sony IMX766 da 50 MP (lo stesso offerto da Nothing Phone (1) e da ASUS ROG Phone 6), la scheda tecnica parziale del nuovo flagship compatto di ASUS comprende anche una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida, una seconda fotocamera posteriore e un modulo gimbal per lastabilizzazione ottica a 6 assi.

Detto del design rinnovato, del software per rendere tutto a portata di (una) mano, è trapelata anche la funzione “ZenTouch“: il sensore Smart Key laterale, probabilmente integrato nel tasto di accensione, dovrebbe permettere di sfogliare le pagine solo sfiorandolo.

ASUS ZenFone 9: scheda tecnica (parziale)

display AMOLED (EL organico) da 5,9 pollici con refresh rate a 120 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 o 16 GB di RAM

128 o 256 GB di memoria interna

fotocamere posteriori: principale con Sony IMX766 da 50 MP ultra-grandangolare da 12 MP

fotocamera anteriore da 12 MP

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 65 W

certificazione IP68 contro acqua e polvere

sistema operativo Android 12

sensore di impronte laterale, Osaifu-Keitai, ingresso per jack audio da 3,5 mm, radio FM.

ASUS ZenFone 9 dovrebbe arrivare sul mercato nelle quattro colorazioni anticipate nelle immagini ufficiali, nei tre tagli di memoria 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 16 GB + 256 GB. Il prezzo di listino dovrebbe essere compreso tra gli 800 e i 900 euro.

