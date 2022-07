Quella di ieri, 21 luglio 2022, è stata a suo modo una giornata da ricordare per Facebook e per tutti i suoi utenti e il motivo è presto detto: il colosso dei social network facente capo a Meta ha annunciato — attraverso le parole dello stesso Mark Zuckerberg — il ritorno all’ordine cronologico a mezzo del nuovo tab Feeds.

Facebook lancia il tab Feeds (in breve)

Per tutti coloro che non abbiano voglia o tempo di approfondire il discorso, abbiamo riassunto qui le informazioni essenziali da conoscere.

Il tab Feeds annunciato ieri da Facebook è un nuovo modo per trovare i post più recenti pubblicati da Amici, Preferiti, Pagine e Gruppi dell’utente. La lista dei Preferiti e delle Pagine di maggiore interesse può essere creata e gestita per filtrare i contenuti da visualizzare in Feeds.

Il nuovo tab principale è Home e viene mostrato all’apertura dell’app: è quello che permette di scoprire nuovi contenuti selezionati dall’algoritmo di Facebook, oltre che di accedere a Reels e Storie e di ottenere suggerimenti personalizzati.

Volendo approfondire un po’ di più il discorso, la novità annunciata da Zuckerberg persegue lo scopo dichiarato di consentire agli utenti di avere un maggiore controllo sui contenuti visualizzati su Facebook.

Il nuovo tab Feeds, infatti, permette di visualizzare i contenuti più recentemente pubblicati o condivisi da amici, Pagine e Gruppi; senza dimenticare i Preferiti, che offrono la possibilità di filtrare amici e Pagine, in modo tale da ritrovare in Feeds soltanto i contenuti di proprio precipuo interesse.

Nel contesto di questo nuovo approccio, Facebook non si è limitata a introdurre un nuovo tab, ma anzi ha anche rinominato il tab principale, vale a dire quello che viene mostrato per primo ad ogni apertura dell’app. Adesso, il suddetto tab viene identificato come Home ed è quello da visitare per non trovare i contenuti filtrati di amici, pagine e gruppi, bensì per scoprire quelli nuovi che l’algoritmo di Facebook decide di propinare all’utente di volta in volta.

Feeds: il ritorno dell’ordine cronologico

Con l’introduzione del nuovo tab Feeds, Facebook dimostra di avere finalmente prestato orecchio ai propri utenti, che da tanto tempo chiedevano a gran voce la possibilità di visualizzare i contenuti in ordine cronologico e soprattutto di potere gestire quanto mostrato.

Il tab Feeds, come detto, presenta a sua volta dei filtri: è possibile scorrere quanto pubblicato dai propri amici, dalle pagine o dai gruppi di cui si fa parte, oppure affinare ulteriormente l’esperienza d’uso consultando solo i post dei Preferiti creati.

Home: per chi vuole scoprire cose nuove

Al netto di questa maggiore personalizzazione, che comunque tanti utenti non potranno fare a meno di apprezzare, Facebook non ha smarrito la propria identità: il tab centrale rimane Home, ovvero quello descritto come un discovery engine: tutti gli utenti continueranno a vederlo almeno una volta al giorno, all’apertura dell’app e dovranno comunque tornarci per fruire contenuti come Reels e Storie.

Un dato, però, è certo: attraverso la separazione dei due tab, gli utenti possono scegliere quale tipologia di contenuti visualizzare: se conoscere quelli della propria rete di contatti, oppure se scoprirne di nuovi, magari da nuovi creator, attraverso i suggerimenti personalizzati dell’algoritmo. Nei post di Feeds non ci sono post suggeriti (Suggested For You), ma sono comunque presenti gli annunci pubblicitari.

Home e Feeds: disponibilità

Per quanto riguarda la disponibilità, già a partire da ieri è in corso il roll out di Feeds: per gli utenti iOS, il nuovo tab si trova nella barra di navigazione in basso, su Android invece è visibile in alto. Vista l’importanza della novità, il rilascio avviene in maniera graduale, entro la prossima settimana dovrebbe comunque raggiungere tutti. Facebook ha ricordato, infine, che i tab mostrati nella barra variano in base alle parti dell’app più utilizzate dall’utente, ma possono essere personalizzati fissando quelli desiderati.

