Stranger Icons – Icon Pack è un’applicazione che include un pacchetto di icone ispirato alla fortunata serie Stranger Things, una delle colonne portanti dell’offerta di Netflix. Questo icon pack permette di ricreare il look della serie sul vostro smartphone attraverso icone a tema per molte applicazioni e giochi tra cui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, Google Maps, Chrome, Safari, Netflix, Spotify, Disney+, WhatsApp, Telegram, Microsoft Word, Adobe Photoshop, Twitch, Pokémon GO, Angry Birds, Candy Crush Saga e molti altri. L’app Stranger Icons rende omaggio alla serie Stranger Things di Netflix

Essendo basata sulla dashboard Blueprint di Jahir Fiquitiva, l’interfaccia dell’app offre la possibilità di cercare e visualizzare le icone per categoria, applicare gli sfondi originali Stranger Icons per la schermata home e/o la schermata di blocco e scegliere il tema preferito per l’app con la facoltà di selezionare tra chiaro, scuro o nero.

Stranger Icons include oltre 2900 icone HD e ne ottiene di nuove a ogni aggiornamento, inoltre è possibile richiedere icone specifiche per app mancanti. Per utilizzare le icone di Stranger Icons è richiesto un launcher custom come Nova, Apex, Action, Smart, Lawnchair o uno dei tanti altri supportati.

L’app Stranger Icons – Icon Pack è disponibile per Android al prezzo di 1,89 euro ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.