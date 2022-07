Anche se tra i dispositivi di fascia alta lo slot microSD è una rarità, negli smartphone di fascia media e bassa è ancora possibile espandere la memoria interna, utilizzando lo slot microSD che molto spesso è in condivisione con quello dedicato alla seconda SIM. Se avete letto la nostra guida all’acquisto delle microSD saprete che ci sono molte sigle tra cui destreggiarsi per essere sicuri di acquistare un prodotto valido.

Oggi vogliamo segnalarvi una microSD prodotta da SanDisk, uno dei leader di mercato, che è in promozione su Amazon, dove ha raggiunto il prezzo minimo da quando è in vendita (lo stesso prezzo offerto durante il Prime Day).

SanDisk Ultra da 400 GB in sconto

Parliamo di SanDisk Ultra, in offerta nel taglio da 400 GB, che dovrebbe essere in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti. Si tratta di una microSD XC con classificazione A1 per quanto riguarda le prestazioni delle applicazioni, capace di raggiungere 1.500 IOPS in lettura e 500 IOPS in scrittura. Per quanto riguarda la classe di velocità siamo di fronte a una scheda di memoria di classe U1. Velocità di lettura fino a 100 MB/s, velocità di scrittura fino a 40 MB/s.

Attualmente SanDisk Ultra da 400 GB è scontata del 19% su Amazon, promozione che fa scendere ulteriormente il prezzo al suo minimo storico e la rende decisamente molto appetibile, ovvero da 59,99 Euro (di listino 99 Euro) a 47,99 Euro.

Acquista SanDisk Ultra da 400 GB su Amazon a 47,99 euro