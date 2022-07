Il vero e proprio Amazon Prime Day deve ancora partire ufficialmente, ma possiamo già mettere le mani sulle prime offerte grazie all’antipasto proposto dal colosso dell’e-commerce a partire dalla mezzanotte di oggi. Sul sito sono infatti già attive le attesissime offerte Amazon Warehouse: si tratta di sconti riguardanti i prodotti usati, che possono essere anche pari al nuovo se siete fortunati. Andiamo insieme a scoprire le occasioni migliori da cogliere sui prodotti Android prima che si esauriscano.

Il Prime Day 2022 arriva in anticipo: ecco le offerte Amazon Warehouse sui dispositivi Android

Per ingannare l’attesa del Prime Day, che si terrà nei prossimi giorni, Amazon propone già da oggi una serie di interessanti promozioni riguardanti una delle sezioni più ambite del sito: ebbene sì, sono già iniziati gli extra sconti sui prodotti Amazon Warehouse (o Warehouse Deals), che hanno spesso portato i migliori affari tra le mani degli utenti.

Come ormai dovreste sapere, si tratta del marketplace che mette in vendita prodotti usati a prezzi più vantaggiosi: le cifre più basse riguardano i prodotti in “Condizioni accettabili”, ma a volte bastano pochi euro in più per aggiudicarsi dei bei prezzi per smartphone e tablet Android (ma non solo) in “Buone condizioni”, “Ottime condizioni” o addirittura un prodotto “Come nuovo” (magari neanche aperto o solamente rimballato in una nuova scatola). Tutto questo con gli stessi benefici e le stesse garanzie offerte dagli acquisti del nuovo effettuati normalmente sul sito. Potete trovare una spiegazione più dettagliata nel nostro articolo dedicato.

La promozione Amazon Warehouse di quest’anno si divide in due fasi: dall’8 all’11 luglio 2022 compresi viene proposto uno sconto extra del 10% su una selezione di articoli premium, mentre dal 12 al 13 luglio (giorni del Prime Day vero e proprio) ci sarà uno sconto extra del 20% su un’ampia selezione di prodotti.

Dalla mezzanotte di oggi sono dunque già attive le offerte della prima fase, che prevede uno sconto extra del 10%: scopriamo insieme una bella selezione delle migliori offerte Amazon Warehouse da sfruttare per quanto riguarda i prodotti Android. Potete dare uno sguardo a tutti gli sconti della sezione Warehouse Deals seguendo il link qui in basso:

Tutte le offerte Amazon Warehouse attive ora

Potrebbe interessarti: Come seguire al meglio l’Amazon Prime Day 2022: i 3 consigli fondamentali