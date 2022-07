Lo store Xiaomi dà il via ad una nuova tornata di saldi estivi con l’inizio della settimana. Con le nuove offerte Smart Summer, infatti, per gli utenti ci sono diverse opportunità per acquistare uno smartphone Xiaomi o Redmi a prezzo scontato.

Le promozioni proposte dallo store della casa cinese sono diverse e dureranno fino al prossimo 15 di luglio. Le offerte coprono tutte le principali fasce di prezzo, garantendo opportunità di risparmio sia per chi è in cerca di un dispositivo di fascia bassa che per chi preferisce uno smartphone di fascia più alta. Ecco le offerte da tenere d’occhio:

I migliori smartphone in offerta con le offerte Smart Summer di Xiaomi

La nuova tornata di offerte dello store di Xiaomi parte oggi e continuerà fino al prossimo 15 di luglio. Le promozioni da sfruttare (con consegna gratuita) sono numerose. Si parte dal Redmi Note 10S 6/128 GB in offerta a 179,90 euro invece di 249,90 euro. Lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Helio G95 e rappresenta uno dei modelli d’accesso alla gamma Redmi più interessanti e completi.

Da tenere d’occhio, con una spesa di poco superiore, c’è anche il Redmi Note 10 Pro 6/128 GB in offerta a 249,90 euro invece di 329,90 euro. Lo smartphone presenta il SoC Snapdragon 732, un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale e una fotocamera principale da 108 Megapixel oltre che una batteria da 5.000 mAh risultando tra le opzioni più complete della sua fascia di prezzo, sotto tutti i punti di vista.

Tra le offerte da sfruttare c’è anche il Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB in sconto a 299,90 euro invece di 379,90 euro. Lo smartphone è dotato di un comparto tecnico completo e può contare sul SoC MediaTek G96 oltre che su di un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, un comparto fotografico in cui spicca la fotocamera principale da 108 Megapixel e una batteria da 5.000 mAh.

Tra le offerte da non perdere per la gamma di smartphone con marchio Xiaomi troviamo lo Xiaomi 11T Pro 8/256 GB in sconto a 469,90 euro invece di 699,90 euro. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 888, su di un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, una tripla fotocamera con sensore principale da 108 Megapixel e su di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 120 W.

Attenzione anche allo sconto proposto per lo Xiaomi 12 8/256 GB in offerta a 699,90 euro invece di 899,90 euro. Lo smartphone fa parte della famiglia di top di gamma 2022 della casa cinese e può contare sulla spinta garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a cui si affianca un display compatto da 6,28 pollici di diagonale con pannello AMOLED da 120 Hz e risoluzione Full HD+. Da segnalare anche una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W e ricarica wireless da 50 W.

Gli smartphone segnalati qui di sopra sono solo alcune delle tante offerte disponibili con la nuova tornata di saldi estivi di Xiaomi. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono tantissime offerte di sicuro interesse da sfruttare su tutto l’ecosistema di prodotti della casa cinese. Segnaliamo, infatti, diverse offerte sugli Smart TV oltre che sconti sui vari indossabili dell’azienda, dagli smartwatch alle cuffie TWS, e sui tanti prodotti smart firmati Xiaomi.

Per un quadro completo sulle offerte Xiaomi valide fino al 15 luglio consigliamo di dare un’occhiata al link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte dei saldi estivi di Xiaomi <<

