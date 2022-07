Samsung ha colpito nel segno con gli ultimi top di gamma: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono tre scelte estremamente valide nelle rispettive fasce di prezzo; adesso, superata la metà dell’anno, pare proprio che il produttore sudcoreano abbia intenzione di lanciare la nuova colorazione Lavender Purple al fine di riaccendere i riflettori sull’attuale generazione della serie Galaxy S.

Intendiamoci, l’accoglienza che tali modelli, e l’Ultra più di tutti, hanno ricevuto dagli addetti ai lavori è stata ottima e quella del pubblico non è stata da meno: giusto pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di un record di vendite degno di nota. In ogni caso, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione di entrambi) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione) sono in circolazione ormai dall’inizio dell’anno e nel frattempo il mercato ha accolto tante altre valide alternative. Insomma, la volontà di del produttore di ridestare l’interesse verso tali modelli avrebbe perfettamente senso e risponderebbe ad un modus operandi non esattamente inconsueto.

Del resto, le prime voci su una mossa di questo tipo risalgono agli inizi del mese scorso, quando si era già parlato del prossimo lancio — con tanto di data — di una colorazione inedita per i tre modelli in argomento. Questa volta la conferma arriva da Ice Universe (@UniverseIce), probabilmente il leaker più affidabile per le novità di casa Samsung: a suo dire, la serie Galaxy S22 sta per accogliere una nuova variante Lavender Purple.

Allo stato attuale non sono disponibili altre informazioni, ma torna utile ricordare che le colorazioni già previste per i tre modelli non sono esattamente poche, visto che a quelle acquistabili ovunque vanno aggiunte quelle esclusive dello store Samsung. In particolare, Samsung Galaxy S22 e S22+ sono disponibili in: Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold; solo sullo store del produttore anche in: Graphite, Cream, Sky Blue e Violet. Samsung Galaxy S22 Ultra è acquistabile dappertutto in: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy; solo sullo store ufficiale anche in: Graphite, Sky Blue e Red.

