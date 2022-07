Samsung Galaxy S22 Ultra ha superato quota 11 milioni di unità vendute, superando nientemeno che sua maestà Samsung Galaxy Note 8, l’ultimo smartphone di punta dell’azienda ad aver oltrepassato i 10 milioni di esemplari spediti.

Nel frattempo migliora la partnership di Samsung con Google, dato che entrambe le società si sono unite per pubblicizzare i servizi Google sui dispositivi del colosso sudcoreano.

Secondo quanto riportato da PhoneArena, Samsung Galaxy S22 Ultra ha registrato più vendite di qualsiasi Samsung Note nella storia recente, tuttavia vale la pena ricordare che Galaxy S22 Ultra in pratica è il nuovo Galaxy Note dell’azienda, dato che Samsung ha abbandonato quest’ultima gamma con Galaxy Note 20 che non è riuscito a convincere il pubblico.

Samsung ha quindi deciso di integrare le facoltà della serie Galaxy Note nel modello Galaxy S22 Ultra offrendo uno schermo di grandi dimensioni e una stilo. Una strategia che, insieme alla massiccia campagna pubblicitaria, si è rivelata azzeccata.

I dispositivi Samsung ora pubblicizzano i servizi di Google

Secondo quanto riportato da 9To5Google, l’azienda di Mountain View ha pubblicato un annuncio nelle sale prima dell’inizio di un film negli Stati Uniti. La pubblicità mostrava la funzione di Google Assistant che consente di trovare una canzone semplicemente canticchiandola sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch4, oltre alla funzionalità per inviare video a una TV Samsung nelle vicinanze.

Inoltre è disponibile anche un sito web dedicato per la campagna pubblicitaria, il quale mostra varie funzionalità e servizi di Google su Samsung Galaxy S22 Ultra e Galaxy Z Fold3.

Negli ultimi anni Google sembra aver concluso un accordo con Samsung per ridurre i servizi di quest’ultima duplicati dai prodotti Galaxy. Nella maggior parte delle regioni Samsung spedisce i suoi smartphone con Google Messaggi e Google Duo come app di messaggistica e videochiamate predefinite, inoltre Google Home è stato completamente integrato nell’interfaccia One UI di Samsung.

