REDMAGIC lancerà nei prossimi giorni un nuovo smartphone Android, a partire dal mercato cinese. L’11 luglio 2022 sarà il giorno di REDMAGIC 7S Pro, ma già oggi l’azienda ha diffuso le immagini di una edizione speciale del dispositivo a tema Transformers, che vede protagonista Bumblebee. Scopriamola insieme.

Ecco la spettacolare REDMAGIC 7S Pro Transformers Edition con Bumblebee

Piuttosto sorprendentemente la casa cinese ha mostrato la REDMAGIC 7S Pro Transformers Edition ancora prima di presentare lo smartphone. Nelle immagini teaser possiamo apprezzare il design unico che caratterizza l’edizione speciale dedicata a Bumblebee, uno dei personaggi più iconici della saga dei robottoni giganti.

La parte posteriore è della tonalità gialla tipica di Bumblebee, con disegni e strisce nere e la ventola RGB a vista (come nella versione trasparente). In base a quanto possiamo vedere, la particolare confezione di vendita di forma esagonale include un dispositivo esterno di raffreddamento, una cover e altri accessori (tra cui il caricabatterie, il cavo e l’estrattore della SIM), tutti a tema Transformers e Autobot. L’edizione sarà sicuramente arricchita da sfondi speciali e altre possibilità di personalizzazione (come icone e suonerie).

A livello hardware non dovrebbero esserci cambiamenti: a bordo dovrebbero trovare posto un display OLED da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 16 GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, una anteriore da 8 MP per i selfie, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 120 W (cablata) e, ovviamente, Android 12.

Purtroppo molto spesso questo genere di edizioni speciali rimane confinato in Cina, ma speriamo non sia questo il caso: sareste interessati ad acquistare questa REDMAGIC 7S Pro Transformers Edition dedicata a Bumblebee se dovesse arrivare in Italia? Vi ricordiamo che da pochi mesi è arrivato nel nostro Paese REDMAGIC 7 Pro, che si è aggiunto al modello “normale” che ha debuttato a marzo.

