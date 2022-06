Quando si parla di Gaming con lo smartphone la competizione si fa molto interessante. Ogni produttore sviluppa la soluzione più potente per catturare il proprio target, trascurando però spesso aspetti come il design e l’ergonomia. Redmagic 7 Pro invece ci ha colpito per la sua particolare cura per i dettagli e l’hardware straordinario, scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Design & Ergonomia

Partiamo subito con uno dei tasti dolenti di molti smartphone di questa categoria, il design. Redmagic 7 Pro non passa decisamente inosservato e nella colorazione che abbiamo potuto testare è qualcosa di spettacolare.

La back cover è trasparente e lascia intravedere dei dettagli dell’hardware interno come la simpatica ventolina in colorazione RGB. Il produttore invece ha scelto di fare la parte centrale in materiale plastico color grigio, per alloggiare il blocco fotocamere di cui parleremo tra poco.

Si tratta chiaramente di uno smartphone importante come possiamo capire anche dalle sue generose dimensioni di 166.27 x 77.1 x 9.98 mm di spessore in un peso di 235 grammi. Questo ovviamente ha permesso al produttore di inserire dei trigger per l’uso Gaming sul bordo e una batteria da 5000 mAh.

In mano si fa sentire e preparatevi a scendere a compromessi sull’usabilità, ma se il vostro focus è unicamente sul gioco siamo sicuri che rimarrete più che soddisfatti.

Frontalmente il display è un 6.8″ AMOLED con refresh rate a 120 Hz e una particolarità, una camera frontale nascosta. Gli occhi più attenti sicuramente riusciranno a scovarla perché proprio in quel punto i pixel si diradano e come vedremo di seguito purtroppo la qualità lascia leggermente a desiderare.

Il pannello è comunque di buonissima qualità e ci ha stregato con il suo touch sampling rate a 960 Hz. Anche a livello luminosità non possiamo decisamente lamentarci, si vede bene sotto il sole, anche se tende a riflettere leggermente più del dovuto.

Hardware & Prestazioni

Su Redmagic 7 Pro troviamo una dotazione hardware in grado di far davvero impallidire i suoi competitor. La versione che abbiamo testato monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 16 GB di memoria RAM e 512 GB.

Inutile dire che tutto girà con una fluidità fuori dal normale, anche grazie al sistema di dissipazione ICE 9.0 che tenendo le temperature sempre sotto controllo evita che ci siano tagli di prestazioni durante l’utilizzo.

Lo abbiamo testato sia nel suo habitat naturale con giochi importanti sia nell’uso quotidiano e possiamo senz’altro dirvi che questo è uno degli smartphone più fluidi mai testati. Se le prestazioni sono il vostro unico obiettivo vi consigliamo di dargli una possibilità.

Fotocamera

Redmagic 7 Pro ha una tripla fotocamera in configurazione 64 + 8 + 2 megapixel. Partiamo dal presupposto che uno smartphone di questo tipo non è un camera phone, tuttavia per un uso social non possiamo assolutamente lamentarci.

Le foto sono ricche di dettaglio e sono buone in diurna, mentre in notturna abbiamo risultati meno incoraggianti ma comunque sufficienti. Quello che non ci ha convinto a pieno è il bilanciamento del bianco, a volte risulta infatti impreciso e lo scatto ha un leggero viraggio al verde o al magenta.

I video possono essere registrati alla risoluzione massima di 8K 30FPS e sono di buona qualità o comunque in linea con le foto.

Autonomia

Come vi abbiamo anticipato Redmagic 7 Pro è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh che gli garantisce una buona autonomia nell’uso quotidiano. Ovviamente non sono possibili miracoli, quindi se su decide di spingerlo nel Gaming più estremo avremo risultati inferiori.

Durante i nostri giorni di utilizzo abbiamo sempre terminato la singola giornata di uso medio-intenso, arrivando a toccare a volte anche le 5:30h di schermo attivo.

In conclusione

Se il Gaming da mobile è la vostra passione Redmagic 7 Pro può senz’altro essere la soluzione che cercavate. Un hardware impressionante ed un design ricercato lo rendono appetibile anche a tutti coloro che sono semplicemente alla ricerca di un dispositivo da sfruttare nell’uso quotidiano. Il suo punto debole principale, come spesso accade su prodotti di questo segmento, è nell’ambito fotografico di conseguenza se cercate un camera phone vi conviene opzionare prodotti diveris.

Interessanti invece i prezzi che sono nella norma: si parte infatti da 799€ per la versione “base” con 16 GB di RAM e 256GB di storage, per arrivare a 899€ per la colorazione Supernova da noi provata con 512 GB di memoria interna.