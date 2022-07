Manca ormai solo una manciata di giorni alla presentazione ufficiale di Nothing Phone (1) e le notizie riguardo l’azienda non accennano a fermarsi, dopo avervi riportato informazioni sui prezzi, sulle nuove cuffie Bluetooth e sul possibile approdo nel mercato delle smart home oggi parliamo di una caratteristica del display del futuro smartphone di Carl Pei, che avrà un sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato.

Nothing Phone (1) avrà uno scanner per le impronte digitali integrato nel display

L’informazione in questione è certa e le prove in merito sono state fornite direttamente da Nothing, l’azienda infatti questa mattina ha pubblicato su YouTube il video che potete vedere qui sotto. Il filmato in questione offre una panoramica da dietro le quinte della creazione dell’azienda e dello sviluppo di Nothing Phone (1); al minuto 4:18 si può chiaramente notare come il display del dispositivo integri uno scanner per le impronte digitali nella parte inferiore.

Qualora per i più scettici ciò non fosse sufficiente, l’azienda mostra attraverso un video su TikTok il funzionamento dello scanner per le impronte digitali, dando così la conferma ufficiale dell’implementazione di tale componente sul prossimo smartphone.

Insomma oggi si aggiunge un altro piccolo tassello alla scheda tecnica di Nothing Phone (1) che, per completezza e per rinfrescarvi la memoria, vi riportiamo di seguito:

Display: E4 OLED da 6,55” FHD+ con refresh rate a 120 Hz e supporto all’HDR10+

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G con GPU Adreno 642L

Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB

Doppia fotocamera posteriore: Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 16 MP

Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali integrato nel display

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida da 45 W

Sistema operativo: Nothing OS basato su Android 12

Il 12 luglio è sempre più vicino e nonostante si abbiano già parecchie informazioni su Nothing Phone (1), molto probabilmente nei prossimi giorni (per aumentare l’hype), l’azienda rilascerà ulteriori dettagli.

