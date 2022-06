Il 12 luglio si avvicina sempre più e con esso si fanno sempre maggiori e insistenti le informazioni riguardo Nothing Phone (1); dopo aver visto le caratteristiche tecniche e la delusione di chi si aspettava un nuovo flagship killer, avevamo già avuto modo di dare uno sguardo ai prezzi del futuro smartphone. Oggi arrivano nuove informazioni su questi ultimi e qualche conferma sulla scheda tecnica.

Ecco i presunti prezzi europei di Nothing Phone (1)

I prezzi che vi avevamo riportato provenivano da una non meglio precisata fonte dei colleghi di Rootmygalaxy, oggi invece trapelano nuove indiscrezioni circa i prezzi di vendita europei di Nothing Phone (1).

Stando ad un post apparso su Reddit, pare che su Amazon Germania sia comparso in vendita (con disponibilità a partire dal 26 ottobre) lo smartphone in questione, in bundle con le Nothing Ear (1).

Dalle immagini in galleria, possiamo dunque ricavare quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita della versione europea di Nothing Phone (1):

Versione 8 GB + 128 GB a 469,99 euro

Versione 12 GB + 256 GB a 549,99 euro

Si è molto probabilmente trattato di una svista da parte del colosso dell’e-commerce, visto che al momento il bundle in questione non è più disponibile su Amazon Germania. È invece ancora visibile (nel momento in cui scriviamo) su Amazon Francia dove però non vi è alcuna indicazione riguardo al prezzo di vendita del dispositivo, mentre viene riportata la stessa data di disponibilità del 26 ottobre.

Trapela un documento che conferma alcune caratteristiche di Nothing Phone (1)

Il leaker Abhishek Yadav ha condiviso tramite Twitter quello che sembra un documento commerciale relativo a Nothing Phone (1). Assomiglia a una sorta di vademecum per venditori, una di quelle slide che utilizzano i formatori quando devono istruire la rete vendita sulle caratteristiche di un nuovo prodotto.

Nothing Phone 1 – Nothing OS with Bespoke widgets

– No bloatwares

– Glyph Interface

– Symmetrical Bezels

– Aluminium frame#Nothing #nothingphone1

Ad ogni modo, grazie all’immagine diffusa, possiamo avere alcune conferme delle caratteristiche tecniche come il display da 6,55 pollici OLED con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore Snapdragon 778G+, il sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale f/1.8 e capacità di registrare video in 4K a 60 fps, la versione di Android con interfaccia proprietaria Nothing OS e la protezione Gorilla Glass sia frontalmente che sul retro. Insomma, a una decina di giorni dalla presentazione ufficiale, ormai si sa quasi tutto di Nothing Phone (1).

