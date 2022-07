Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di OPPO ha apportato notevoli miglioramenti all’interfaccia personalizzata del produttore cinese e sono tanti gli utenti che hanno già avuto modo di apprezzare gli importanti progressi raggiunti con ColorOS 12.

Nelle scorse ore il colosso cinese ha annunciato quali sono i device per i quali nel corso del mese di luglio è in programma il rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé le novità di ColorOS 12.

Svelati gli smartphone di OPPO che a luglio avranno ColorOS 12

Il produttore ha comunicato i mercati nei quali sarà dato il via all’aggiornamento per ciascuno degli smartphone interessati e nel giro di qualche giorno da ogni data l’update dovrebbe estendersi anche ad altri Paesi.

Ecco la roadmap di ColorOS 12 per quanto riguarda luglio 2022:

OPPO Find X5 Lite (Francia) a partire dal 20 luglio 2022

OPPO F21 Pro 5G (India) a partire dal 22 luglio 2022

OPPO Reno7 Z 5G (Indonesia) a partire dal 22 luglio 2022

OPPO A96 5G (Cina) a partire dal 22 luglio 2022

OPPO A55 (India) a partire dal 23 luglio 2022

OPPO A16 (India) a partire dal 23 luglio 2022

OPPO A55s 5G (Giappone) a partire dal 25 luglio 2022

In sostanza, prosegue senza sosta il lavoro degli sviluppatori di OPPO volto a portare sul maggior quantitativo possibile di dispositivi dell’azienda la nuova interfaccia personalizzata basata su Android 12.

Ricordiamo che ColorOS 12 rappresenta un aggiornamento importante, in quanto porta con sé tanti miglioramenti e funzionalità, come ad esempio un nuovo sistema di temi basato sugli sfondi (una soluzione simile a quella adottata da Google), il linguaggio di design Material You, Screen Translate, Background Stream Canvas AOD, Privacy Dashboard di Android 12, gli indicatori per l’accesso alla fotocamera e al microfono e molto altro.

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, potrà essere scaricato e installato direttamente attraverso lo smartphone, che informerà l’utente con un’apposita notifica.

