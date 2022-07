Il mese di luglio 2022 è iniziato soltanto da quattro giorni, neppure Google ha ancora rilasciato le nuove patch di sicurezza mensili per i Pixel, ma ormai abbiamo imparato che Samsung fa eccezione: il produttore sudcoreano, che già nei giorni scorsi aveva dato il via al nuovo valzer degli aggiornamenti mensili, quest’oggi aggiunge alla lista anche le serie flagship Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S22, S21: le novità degli aggiornamenti

L’elenco completo degli smartphone protagonisti di questi aggiornamenti software comprende Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione di entrambi) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Per tutti questi modelli sono in distribuzione le patch di sicurezza del mese di luglio 2022, tuttavia il contenuto preciso di questo update in termini di fix non è ancora chiaro, poiché il produttore sudcoreano non l’ha ancora illustrato nei dettagli. Nel caso di Samsung Galaxy S22 Ultra, comunque, l’update è già arrivato in Italia con un file OTA da poco meno di 400 MB e la versione firmware S908BXXU2AVF5.

La serie Galaxy S21 si sta invece aggiornando in Europa a partire dalla Germania (altri Paesi si aggiungeranno nel giro di pochi giorni) con il firmware G99xBXXS5CVFB. Il registro delle modifiche non menziona altro che le nuove patch di sicurezza e generici bugfix e miglioramenti di stabilità.

Come aggiornare smartphone Samsung

Come visto nel paragrafo precedente, il nuovo aggiornamento per i Galaxy S22 è già disponibile nel nostro Paese (lo screenshot proviene dal nostro Samsung Galaxy S22 Ultra), mentre quello per i Galaxy S21 è arrivato nel Vecchio Continente ma non è stato ancora avvistato in Italia. In ogni caso, se possedete uno dei modelli elencati, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

