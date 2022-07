Il nuovo ASUS ROG Phone 6 è ad un passo dal debutto ufficiale. La nuova generazione dello smartphone da gaming di ROG, infatti, sarà svelata la prossima settimana, con la presentazione ufficiale programmata per il 5 luglio. In attesa del debutto ufficiale, il nuovo smartphone di ASUS è protagonista di un nuovo leak. L’insider Evleaks, infatti, ha diffuso i render stampa del nuovo gaming phone, svelando il design e mostrano le colorazioni previste per la scocca del dispositivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul nuovo ROG Phone di sesta generazione:

ASUS ROG Phone 6: i render di Evleaks ci confermano il design dello smarthone da gaming

I nuovi render diffusi da Evleaks su Twitter ci anticipano il design definitivo del nuovo ASUS ROG Phone 6. Lo smartphone da gaming di ASUS è pronto al debutto e si presenterà con un design rinnovato e, naturalmente, caratterizzato da alcuni elementi che lo renderanno facilmente distinguibile dai suoi diretti concorrenti.

Le immagini, che trovate in allegato all’articolo, ci mostrano il modulo delle fotocamere, caratterizzato da uno sviluppo orizzontale e dalla scritta “8K Ultra HD 1/1.56” che ci anticipa alcuni dettagli sulle specifiche, ed il logo ROG. Presente anche un elemento LED che potrà essere personalizzato dagli utenti tramite un’apposita applicazione pre-installata.

Il nuovo ASUS ROG Phone 6 è atteso in due colorazioni. Lo smartphone arriverà sul mercato in una versione bianca ed in una nera. Il modulo delle fotocamere non segue la colorazione della scocca. Da notare, inoltre, che la variante bianca presenta dettagli in azzurro mentre quella nera propone dettagli in rosso per la scocca. In arrivo, inoltre, potrebbero esserci altre colorazioni.

Ricordiamo che le specifiche tecniche del nuovo ASUS ROG Phone 6 sono già state confermate da diverse indiscrezioni emerse in rete nelle ultime settimane. Alla base del progetto ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, realizzato con processo produttivo TSMC a 4 nm e supportato da un massimo di 18 GB di RAM e 512 GB di storage.

Il display presenterà un pannello AMOLED con diagonale da 6,78 pollici. Il pannello dovrebbe presentare risoluzione Full HD+ con un refresh rate massimo di 165 Hz. È stata confermata ufficialmente la presenza della certificazione IPX4. Le fotocamere posteriori saranno tre con un sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e da un teleobiettivo 5x. Coe già emerso nei giorni scorsi, il nuovo gaming phone di ASUS potrà contare su accessori dedicati e un sistema di raffreddamento a 360°.

Per quanto riguarda la batteria, invece, ci sarà un sistema composto da due unità per una capacità totale di 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Il sensore di impronte digitali sarà posizionato al di sotto del display. Lo smartphone dovrebbe presentare un peso complessivo di 229 grammi. I render confermano la presenza di una seconda porta USB-C, posizionata lateralmente. Sul bordo inferiore, inoltre, dovrebbe trovare spazio anche un jack audio da 3,5 mm.

Maggiori dettagli sul nuovo ASUS ROG Phone 6 arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Il debutto ufficiale, come sottolineato in precedenza, è programmato per il prossimo 5 di luglio. Per il lancio commerciale in Italia, invece, sarà probabilmente necessario attendere qualche settimana. Lo smartphone dovrebbe arrivare nel nostro mercato in estate.