ASUS ROG Phone 6: accessori dedicati e un sistema di raffreddamento a 360°

Tra meno di una settimana faremo ufficialmente la conoscenza con il nuovo e chiacchierato smartphone da gaming ASUS ROG Phone 6 — a questo link trovate la pagina dedicata all’evento ROG Phone 6: For Those Who Dare — e per ingannare l’attesa ecco arrivare una nuova sfilza di indiscrezioni e di anticipazioni ufficiali.

Le prime riguardano gli immancabili accessori dedicati che accompagneranno al lancio il nuovo modello di riferimento del mercato dei gamingphone, mentre le seconde hanno ad oggetto il sistema di raffreddamento incaricato di tenere a bada i bollenti spiriti dell’ultimo nato di casa ASUS.

ASUS ROG Phone 6: scopriamo gli accessori ufficiali

Il nuovo smartphone della linea ROG (Republic of Gamers) di ASUS sarà ovviamente un dispositivo orientato al mobile gaming, ma probabilmente meno di nicchia di quanto si potrebbe credere. A differenze della volta precedente, questa volta non ci occupiamo di specifiche tecniche dello smartphone in sé, bensì di quegli accessori pensati per rendere l’esperienza di gioco ancora più appagante.

I seguenti render di ottima qualità provengono dal solito Evan Blass (aka @evleaks) e raffigurano i controller dedicati del nuovo ASUS ROG Phone 6, in ogni loro dettaglio e nelle colorazioni bianca e nera. Ad una prima occhiata, si nota la somiglianza con il Kunai 3 Gamepad già presente nel listino del produttore, anche se restano da scoprire eventuali migliorie interne o nuove funzioni introdotte da ASUS. La colorazione bianca è sicuramente un’aggiunta gradita, date un po’ un’occhiata.

Previous Next Fullscreen

Questo nuovo leak si somma al precedente avente ad oggetto la cover Devilcase Guardian Lite Plus, che non nasconderà le peculiarità del design di ROG Phone 6, e un nuovo accessorio pensato per i giocatori più instancabili: la ventola esterna AeroActive Cooler 6.

Il sistema di raffreddamento di ASUS ROG Phone 6

Quest’ultima darà man forte al nuovo sistema di raffreddamento della CPU a 360º di ASUS ROG Phone 6, che avrà il compito di tenere a bada le temperature anche quando il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 verrà messo alla frusta.

Pur senza entrare troppo nei dettagli del concreto funzionamento di tale sistema, ASUS ha pensato bene di tenere in movimento la macchina dell’hype confermandone ufficialmente la presenza attraverso il tweet che vedete di seguito. A detta del produttore, questo sistema di raffreddamento della CPU a 360º permetterà al nuovo smartphone di restare freddo in ogni situazione; in aggiunta a questo, ASUS sostiene di aver trovato la soluzione per ridurre drasticamente il thermal throttling durante le sessioni di gioco più impegnative (facendo presumibilmente riferimento alla ventola anticipata nel paragrafo precedente).

Ensuring your ROG Phone stays cool in all situations is our #1 commitment. And we found a way to drastically reduce thermal throttling in games. Don't miss the coolest reveal for the coolest phone on July 5.

Save the date 👉 https://t.co/G3oahMFSty#ROGPhone6 pic.twitter.com/3vIUEBi9Qh — ROG Global (@ASUS_ROG) June 27, 2022

Le probabili specifiche tecniche di ASUS ROG Phone 6

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, che sarà ovviamente di primissima fascia, nei giorni scorsi vi avevamo già anticipato che ASUS ROG Phone 6 sarà dotato con ogni probabilità di un display OLED da 6,78 pollici — che, secondo le precedenti indiscrezioni, dovrebbe avere un refresh rate di 165 Hz — e della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730, affiancata da ben 18 GB di memoria RAM LPDDR5 (12 GB nel taglio base) e 512 GB di spazio di archiviazione.

In riferimento al comparto fotografico, il TENAA parla di una fotocamera principale da 50 MP, di una secondaria posteriore da 13 MP presumibilmente ultra-grandangolare e di uno zoom ottico 5x; altre fonti, invece, riferiscono di una fotocamera posteriore principale da 64 MP.

Quanto alla batteria, storico punto di forza della serie, ASUS farà uso di un sistema dual-battery: due unità da 2,925mAh per una capacità complessiva di 5,850mAh e dichiarata di 6.000 mAh; il tutto condito da una ricarica rapida fino a 65 watt.

Tra le altre caratteristiche di cui si può fare menzione figurano l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sotto al display, la certificazione IPX4 e la presenza di RGB posteriori e di trigger laterali per i giochi.

ASUS ROG Phone 6 verrà presentato il 5 luglio 2022, dunque tra pochi giorni faremo ufficialmente la sua conoscenza.