L’estate non ferma il rinnovamento della gamma di smartphone di Xiaomi: il prossimo 4 luglio, infatti, è fissato il debutto del nuovo Xiaomi 12S. Lo smartphone in questione rappresenta un’evoluzione diretta dell’apprezzato Xiaomi 12 e punta a conquistare gli utenti grazie ad un comparto tecnico di primo livello, in cui spicca la presenza del nuovo SoC di casa Qualcomm ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1. In attesa del debutto in programma la prossima settimana, il nuovo Xiaomi 12S si mostra in una serie di nuovi render che ci confermano il design del progetto. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi al nuovo dispositivo della casa cinese.

Xiaomi 12S: il nuovo smartphone svelato in alcuni render

I render che trovate allegati all’articolo ci mostrano il design dell’ancora inedito Xiaomi 12S. Lo smartphone, come sottolineato in apertura, debutterà il prossimo 4 luglio ma è già pronto per mostrarsi online in alcuni render diffusi da @atytse su Twitter. I render in questione ci mostrano una versione con scocca bianca dello smartphone e ci confermano quello che sarà il design del progetto.

First look of #Xiaomi12S with #Leica 🥰🥰

IMX 707, compact flagship design, Snapdragon 8+, beautiful white color, what's not to like? 7/4 Global Debut 🔥🔥 pic.twitter.com/7MvuHLVvIS — Alvin Tse (@atytse) June 29, 2022

Secondo le prime informazioni, il nuovo Xiaomi 12S potrà contare su di una scocca con frame metallico e back cover in vetro. Il modulo delle fotocamere posteriore riprende la soluzione già vista su Xiaomi 12 con un sensore principale caratterizzato da dimensioni abbondanti ed altri due sensori secondari posizionati più in basso. Il display presenta, invece, un foro in posizione centrale per la camera anteriore.

Per quanto riguarda le specifiche, invece, il nuovo Xiaomi 12S potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, garanzia di ottime prestazioni. Il nuovo SoC di casa Qualcomm sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage (i dettagli, per ora, non sono noti ma si dovrebbe partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage).

Il comparto fotografico ruoterà, invece, intorno alla presenza del sensore Sony IMX707 da 50 Megapixel, già utilizzato da Xiaomi sugli altri smartphone della gamma Xiaomi. In cantiere, la casa cinese ha anche il 12S Pro che dovrebbe adottare lo stesso sensore per la camera fotografica.

Ricordiamo, invece, che il futuro Xiaomi 12S Ultra potrà contare sul nuovo sensore da 1 pollice di Sony, l’atteso Sony IMX989, che dovrebbe garantire una marcia in più per quanto riguarda le prestazioni del dispositivo dal punto di vista fotografico. La collaborazione tra Xiaomi e Leica, in ogni caso, sarà attiva su tutta la gamma 12S e, quindi, riguarderà anche lo Xiaomi 12S e non solo le varianti Pro e Ultra.

Nel corso della prossima settimana arriveranno tutti i dettagli ufficiali sulle novità della gamma di smartphone Xiaomi. La nuova gamma Xiaomi 12S dovrebbe arrivare sul mercato italiano nel corso del prossimo trimestre. Prezzi e disponibilità saranno comunicati soltanto in un secondo momento.