Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di Google volto al miglioramento di Android 13, la cui versione beta 3.3 per gli smartphone della serie Google Pixel è stata rilasciata nelle scorse ore.

Ebbene, tra le novità introdotte con tale release del nuovo sistema operativo del colosso di Mountain View pare vi sia anche un easter egg, ossia uno dei classici “scherzi” che gli sviluppatori di Google amano implementare in ogni versione dell’OS.

Con la beta 3.3 di Android 13 arriva anche il nuovo easter egg

Nelle scorse settimane con la versione beta 3.2 è stato introdotto metà del nuovo logo della piattaforma con un “3” e una forma che presenta 13 punte per sostituire il cerchio utilizzato da Android 12 e con la beta 3.3 è stato completato il lavoro e il risultato finale è un orologio le cui lancette di ore e minuti segnano l’1:00 o, appunto, le 13:00.

Nessuna novità per le bolle Dynamic Color ma se l’utente le tiene premute i cerchi si trasformano in emoji ed è possibile continuare a premere a lungo per scorrere tra vari set di caratteri tematici (tra frutta, faccine di gatto, faccine espressive, cuori, luna, scimmie, segni zodiacali e fiori c’è l’imbarazzo della scelta).

La barra di stato mostra ancora lo sfondo del device invece di un colore di sfondo a tinta unita e non sono state apportate modifiche al widget Paint chips nella schermata iniziale (che rivela l’attuale palette dei colori dinamici e può essere toccato per una rapida condivisione).

Al momento non è chiaro se l’easter egg di Android 13 con questa versione beta sia ormai completato o se, al contrario, nelle prossime settimane il team di sviluppatori del colosso di Mountain View introdurrà altre novità.

Non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: le novità di Android 13 Developer Preview 1