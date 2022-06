Mentre la rete 5G di TIM continua a espandersi lasciandosi alle spalle il 3G, protagonista di uno switch-off iniziato ufficialmente, ecco che nella giornata di ieri, 20 giugno 2022, il colosso italiano della telefonia ha annunciato due modifiche alle condizioni contrattuali che regolano il servizio TIMVISION, e in particolare i suoi metodi di fruizione, che entreranno in vigore a partire dal 1 agosto 2022.

TIMVISION consumerà traffico dati su rete mobile TIM

Il primo cambiamento ha come protagonista la fruizione di TIMVISION su rete mobile TIM che, a partire dalla suddetta data, consumerà traffico dati a differenza di quanto accaduto finora perdendo, di fatto, una funzione storica dell’operatore in questo ambito.

Dunque, per godere dell’offerta proposta dal servizio di streaming sarà necessario aver sottoscritto un’opzione per il traffico dati a sè stante a meno che non sia attiva sulla propria SIM TIM Unica: il piano tariffario convergente con la linea fissa che garantisce Giga illimitati gratis ogni mese.

La seconda novità riguarda la perdita del supporto dell’applicazione TIMVISION nei seguenti dispositivi: i modelli fino al 2018 di Smart TV Samsung (sistema operativo Tizen e Orsay); i modelli fino al 2019 di Smart TV LG (sistema operativo inferiore a WEBOS5); Smart TV LG Netcast; i modelli fino al 2020 di Smart TV Hisense; smartphone Android e Android TV con sistema operativo inferiore a Android 7.0; Apple TV con sistema operativo inferiore a tvOS 14.0; iPhone e iPad con sistema operativo inferiore a iOS 14; Decoder TIMVISION senza Sistema Operativo Android.

Rimarrà comunque possibile fruire del servizio tramite il sito dedicato timvision.it.

Sebbene la modifica riguardante il consumo di traffico dati su rete mobile TIM entrerà in vigore per tutti il 1 agosto 2022, la dismissione dei dispositivi non più supportati avverrà in maniera progressiva fino alla fine del 2022, data in cui TIM conta di terminare tale operazione.

L’operatore ribadisce che i clienti coinvolti da tali modifiche contrattuali saranno avvisati prontamente con una comunicazione sulla prossima fattura della linea fissa o tramite una chiamata da parte del Servizio Clienti 187 i cui addetti saranno pronti a dipanare ogni dubbio circa le nuove condizioni contrattuali.

