La rete 5G di TIM continua ad espandersi, raggiungendo nuove località e garantendo ad un numero maggiore di utenti di poter sfruttare le potenzialità della nuova generazione di connessioni mobili. L’operatore, che ha lanciato il 5G in Italia circa tre anni fa, continua a lavorare per il potenziamento della sua rete con l’obiettivo di estendere, in tempi rapidi, la copertura su scala nazionale. Con il nuovo aggiornamento, la rete 5G di TIM è ora disponibile in 21 nuovi comuni italiani. Ecco i dettagli completi.

Cresce ancora la copertura del 5G di TIM: nuovi comuni raggiunti a giugno 2022

La crescita del 5G di TIM non si ferma. L’operatore ha registrato un’ulteriore della copertura della rete mobile di nuova generazione. Complessivamente, il nuovo aggiornamento di giugno vede la disponibilità del 5G in 21 comuni. Nell’elenco delle “principali città” stilato da TIM è stata aggiunta la città di Nuoro. Gli utenti hanno ora la possibilità di sfruttare il 5G dell’operatore per navigare ad alta velocità.

Da notare, inoltre, che TIM ha anche aggiornato l’elenco delle “altre località” coperte dal 5G. Quest’elenco comprende, principalmente, i piccoli comuni italiani con ridotta vocazione turistica. L’elenco in questione include ora Amatrice, Baselice, Bovolenta, Caggiano, Cittareale, Giano, Corleto Perticara, Domus de Maria, Vetusto, Laconi, Leonessa, Oschiri, Perdasdefogu, Pernumia, Pertosa, Ricigliano, San Bartolomeo in Galdo, Scano di Montiferro, Vietri di Potenza, Villesse, Due Carrare.

Il terzo elenco dei comuni raggiunti dal 5G, denominato “località turistiche”, non ha registrato ulteriori integrazioni rispetto al passato. Il programma di crescita, in ogni caso, non si arresta. TIM continuerà a incrementare la copertura del suo 5G in tutta Italia, arricchendo le tre liste con nuovi comuni su base mensile. Ricordiamo che è possibile consultare direttamente dal sito TIM l’elenco aggiornato dei comuni raggiunti dal 5G di TIM.

Ricordiamo, inoltre, che dalla scorsa settimana è iniziato lo switch off del 3G della rete TIM. Con lo spegnimento del 3G (procedura che terminerà entro la fine del prossimo mese di ottobre) è previsto anche un contestuale potenziamento della copertura e delle prestazioni del 4G e del 5G di TIM. In sostanza, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe esserci una decisa accelerazione della crescita delle prestazioni della rete TIM, destinata a diventare sempre più efficiente e veloce.