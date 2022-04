Il listino di offerte TIM registrerà una serie di novità, oltre ad alcune conferme, a partire dal prossimo 25 aprile. L’operatore rinnoverà le sue tariffe per smartphone con nuove proposte, tra cui una “Operator Attack” per clienti Iliad e MVNO, riservate sia ai clienti nati all’estero che ai clienti più giovani. Nel frattempo, è prevista una proroga di alcune promozioni TIMVISION che consentono di provare il catalogo dei servizi inclusi. Vediamo i dettagli completi delle novità in arrivo dal prossimo 25 aprile per TIM:

Si rinnovano le offerte TIM Junior per Under 16

Partiamo dalle tariffe per smartphone e, in particolare, dalle novità per la gamma TIM Junior, riservata agli Under 16. TIM si prepara a rinnovare il suo listino di tariffe per giovanissimi andando a proporre varie opzioni tra cui scegliere ma eliminando un bonus, probabilmente molto apprezzato dagli attuali utenti. Le nuove TIM Junior, infatti, non avranno Giga illimitati per utilizzare le app di chat. Da notare che è prevista anche la chiusura delle opzioni TIM Card che consentivano agli utenti di aggiungere Giga illimitati su app social, su app di musica, per i giochi oppure per la visualizzazione dei video.

Con il rinnovamento del listino, TIM Junior Mese metterà a disposizione 200 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali oltre a minuti illimitati verso due numeri TIM preferiti. Ci sono anche 200 SMS e 10 GB di traffico dati in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). Quest’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con un costo di attivazione di 5 euro. Da notare che resta attivabile TIM Junior Pack 12 mesi che presenta un costo di 69 euro per 12 mesi proponendo gli stessi bonus di TIM Junior Mese (dal secondo anno si passerà alla fatturazione mensile, a 7,99 euro, ma sarà possibile anche optare per quella annuale).

Il listino TIM Junior include anche TIM Junior Mese Unica. Quest’offerta riprende tutti i bonus dell’offerta precedente ma propone Giga illimitati (fino a 600 GB al mese; superata questa soglia TIM considera un “uso non conforme a buona fede”). L’offerta in questione è attivabile, per i loro figli Under 16, dai clienti TIM di rete fissa. Grazie alla convergenza fisso + mobile, è possibile sfruttare anche uno sconto sul canone. TIM Junior Mese Unica costa, infatti, 4,99 euro al mese. Ricordiamo che TIM Unica è attivabile su 6 SIM TIM per linea telefonica, in modo da avere su ogni SIM ricaricabile Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

Tutte le offerte TIM Junior, anche nella versione rinnovata disponibile dal 25 aprile, includeranno:

Safe Web Plus per la protezione della navigazione

per la protezione della navigazione TIM I Love Games per accedere ad un catalogo di giochi disponibile su Google Play e App Store

per accedere ad un catalogo di giochi disponibile su Google Play e App Store LoSai e Chiama Ora di TIM

Queste offerte saranno attivabili, sia online che in un negozio TIM, dal 25 aprile.

TIM International: tre nuove proposte per i clienti nati all’estero

La gamma di offerte TIM International si rivolge ai nuovi clienti con codice fiscale straniero. A partire dal 25 aprile, il listino di offerte per i clienti stranieri includerà diverse nuove opzioni che andranno a sostituire le attuali offerte disponibili. Le offerte in questione sono:

TIM International

TIM International New

TIM International Special

Per tutte e tre le offerte TIM International è disponibile il seguente bundle:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

888 minuti verso la Cina

60 minuti verso Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina

300 minuti verso India, Bangladesh, Marocco (solo fisso), Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan (per International News l’elenco comprende altri Paesi come Australia, Austria, Francia, Brasile, Canada, Grecia, Hong Kong, Giappone, Danimarca, Finlandia, an Marino, Slovenia, Stati Uniti, Sud Korea, Svezia, Ungheria)

1000 SMS verso tutti in Italia

Ogni offerta presenta un quantitativo di Giga ed un canone mensile differente. TIM International include 100 GB al mese (70 GB con addebito su credito residuo) al costo di 8,99 euro al mese mentre TIM International New ne include 120 GB (100 GB con addebito su credito residuo) al costo di 10,99 euro al mese. A completare il listino c’è l’offerta, di tipo Operator Attack, TIM International Special presenta 70 GB a 7,99 euro al mese ed è disponibile solo con portabilità da Iliad o da un MVNO selezionato.

I clienti che rientrano nei requisiti previsti potranno attivare le offerte dal 25 aprile.

Prorogata la prova di TIMVISION

Tra le novità del listino TIM c’è anche una proroga per la promo Prova TIMVISION che sarà accessibile fino al 28 aprile permettendo di provare il pacchetto scelto fino al 31 maggio 2022. Le offerte disponibili sono:

Prova TIMVISION Intrattenimento , con TIMVISION, Netflix (piano Standard) e Disney+; terminata la prova il pacchetto si rinnova a 19,99 euro al mese; è richiesto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum

, con TIMVISION, Netflix (piano Standard) e Disney+; terminata la prova il pacchetto si rinnova a 19,99 euro al mese; è richiesto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum Prova TIMVISION Gold (aggiunge al pacchetto TIMVISION Intrattenimento anche DAZN); terminata la prova il pacchetto si rinnova a 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 e poi a 44,99 euro al mese; è richiesto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum

Entrambe le offerte includono, in comodato d’uso, il TIMVISION Box. Le offerte TIMVISION possono essere richieste già oggi tramite il sito TIM.