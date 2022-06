Se avete deciso di acquistare uno smartphone a rate e state aspettando soltanto l’occasione giusta, TIM potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: il popolare operatore telefonico, infatti, ha lanciato l’iniziativa Goditi l’estate con TIMFin.

Si tratta di un’interessante promozione, dedicata sia ai già clienti che a quelli nuovi, in virtù della quale è possibile acquistare uno smartphone a rate, ottenendo subito il telefonono ma iniziando a pagare la prima rata a settembre 2022.

La nuova promozione a rate di TIM

In sostanza, grazie a tale nuova iniziativa, chi sottoscrive un’offerta di finanziamento con TIMFin entro il 30 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe) potrà godersi il telefono per tutta l’estate e pagare la prima rata soltanto a settembre.

Pare, inoltre, che per dare il giusto risalto a tale iniziativa, TIM abbia in programma di lanciare un’apposita campagna che riguarderà vari canali, dagli spot TV agli SMS, dalle newsletter all’app My TIM.

Tra le varie offerte che è possibile attivare per sfruttare la nuova promozione vi è TIM 5G Power Smart MNP, piano che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 70 Giga di traffico dati al costo di 11,99 euro al mese (con addebito su credito residuo). Tra gli smartphone abbinabili (in 30 rate mensili) vi sono Motorola Moto G62 5G a 3 euro al mese (oppure due modelli a 5 euro al mese) e Samsung Galaxy A53 5G a 5 euro al mese.

Un’altra occasione interessante per sfruttare la promozione Goditi l’estate è riservata ai clienti TIM Party, che possono acquistare OPPO Find X5 5G a 21 euro al mese per 30 mesi.

Per acquistare uno smartphone a rate con TIMFin è necessario recarsi presso uno dei negozi fisici dell’operatore, ove verrà richiesta la documentazione necessaria ai fini dell’approvazione della domanda di finaziamento.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche